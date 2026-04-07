(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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07.04.2026, 567 Zeichen
Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +1.64% auf 16.08 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.12% auf 23.42 Euro und Porr mit +1.02% auf 37.175 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23155 ( -0.06%, Ultimo 2025: 24490, -5.40% ytd). Topperformer DAX sind BASF mit +2.67% auf 52.3 Euro, dahinter Brenntag mit +2.09% auf 58.01 Euro und Fresenius Medical Care mit +2.02% auf 39.45 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.04.)
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