SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

SPIE baut neue Höchstspannungsleitung nach Frankreich ( Finanztrends)

24.03.2026, 2896 Zeichen

SPIE erhält den Zuschlag für einen wichtigen Ersatzneubau an der deutsch-französischen Grenze. Der multitechnische Dienstleister wird für TransnetBW eine 18 Kilometer lange Höchstspannungsleitung zwischen Eichstetten am Kaiserstuhl und Frankreich neu errichten. Das Projekt ist ein zentraler Baustein für die Versorgungssicherheit und die Energiewende.

Kern der Maßnahme ist der vollständige Austausch der bestehenden 220-Kilovolt-Leitung durch eine leistungsstärkere 380-kV-Trasse. Die neue Leitung soll ab 2027 gebaut werden und vervielfacht die Transportkapazität. SPIE unterstützt bereits jetzt den Genehmigungsprozess.

Modernisierung nach dem NOVA-Prinzip

Auf der Strecke entstehen 51 neue Masten, während 55 alte demontiert werden. Das Projekt folgt dem NOVA-Prinzip: Es nutzt den bestehenden Trassenkorridor, um Eingriffe in Landschaft und Eigentum gering zu halten. Die modernen Masten bieten höhere Stabilität bei optimierter Flächennutzung.

Die Arbeiten sind anspruchsvoll. Sie umfassen Fundamentbau, Mastmontage und komplexe Seilzugtechnik in einer landwirtschaftlich geprägten Grenzregion. Spezialisierte Teams aus dem SPIE-Bereich High Voltage übernehmen die Umsetzung.

Rückgrat für grenzüberschreitenden Stromhandel

Die Leitung ist seit 2017 im Netzentwicklungsplan Strom verankert und wurde 2021 gesetzlich bestätigt. Sie fungiert als zentrale Schnittstelle für den Stromhandel zwischen Deutschland und Frankreich. Branchenexperten sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Stabilität des europäischen Netzes.

Warum ist das so wichtig? Leistungsfähige Verbindungen ermöglichen einen effizienteren Ausgleich von Stromangebot und -nachfrage. Überschüsse aus erneuerbaren Energien können besser exportiert, Engpässe durch Importe ausgeglichen werden. Das reduziert kostspielige Netzeingriffe.

Für Baden-Württemberg ist das Projekt ein Schlüssel zur Klimaneutralität bis 2040. Das leistungsstarke Netz transportiert Windstrom aus dem Norden und bindet Solarparks im Süden an.

Logistische Herausforderungen ab 2027

Die größte Herausforderung ist die Versorgungssicherheit während der Bauphase. Die alte Leitung bleibt so lange in Betrieb, bis die neue steht. Das erfordert eine präzise Taktung und teilweise Provisorien.

Auch die Geologie am Kaiserstuhl stellt Anforderungen. Spezialtiefbau-Verfahren sind nötig, um die schweren Stahlgittermasten sicher zu verankern. SPIE kann auf Erfahrung aus ähnlichen Projekten für TenneT oder Amprion zurückgreifen.

SPIE festigt Marktposition

Der Auftrag unterstreicht die Rolle von SPIE als führender Dienstleister für die Energiewende. Das Unternehmen sicherte sich zuletzt mehrere Großaufträge im Netzausbau. Die frühe Einbindung in den Genehmigungsprozess verspricht hier einen planbaren Ablauf.

Die Zusammenarbeit mit TransnetBW hat sich bereits bei früheren Projekten bewährt, etwa bei der Installation von Kompensationsdrosselspulen zur Netzstabilisierung.


(24.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
    IhrDepot zu Wienerberger
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    24.03.2026, 2896 Zeichen

    SPIE erhält den Zuschlag für einen wichtigen Ersatzneubau an der deutsch-französischen Grenze. Der multitechnische Dienstleister wird für TransnetBW eine 18 Kilometer lange Höchstspannungsleitung zwischen Eichstetten am Kaiserstuhl und Frankreich neu errichten. Das Projekt ist ein zentraler Baustein für die Versorgungssicherheit und die Energiewende.

    Kern der Maßnahme ist der vollständige Austausch der bestehenden 220-Kilovolt-Leitung durch eine leistungsstärkere 380-kV-Trasse. Die neue Leitung soll ab 2027 gebaut werden und vervielfacht die Transportkapazität. SPIE unterstützt bereits jetzt den Genehmigungsprozess.

    Modernisierung nach dem NOVA-Prinzip

    Auf der Strecke entstehen 51 neue Masten, während 55 alte demontiert werden. Das Projekt folgt dem NOVA-Prinzip: Es nutzt den bestehenden Trassenkorridor, um Eingriffe in Landschaft und Eigentum gering zu halten. Die modernen Masten bieten höhere Stabilität bei optimierter Flächennutzung.

    Die Arbeiten sind anspruchsvoll. Sie umfassen Fundamentbau, Mastmontage und komplexe Seilzugtechnik in einer landwirtschaftlich geprägten Grenzregion. Spezialisierte Teams aus dem SPIE-Bereich High Voltage übernehmen die Umsetzung.

    Rückgrat für grenzüberschreitenden Stromhandel

    Die Leitung ist seit 2017 im Netzentwicklungsplan Strom verankert und wurde 2021 gesetzlich bestätigt. Sie fungiert als zentrale Schnittstelle für den Stromhandel zwischen Deutschland und Frankreich. Branchenexperten sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Stabilität des europäischen Netzes.

    Warum ist das so wichtig? Leistungsfähige Verbindungen ermöglichen einen effizienteren Ausgleich von Stromangebot und -nachfrage. Überschüsse aus erneuerbaren Energien können besser exportiert, Engpässe durch Importe ausgeglichen werden. Das reduziert kostspielige Netzeingriffe.

    Für Baden-Württemberg ist das Projekt ein Schlüssel zur Klimaneutralität bis 2040. Das leistungsstarke Netz transportiert Windstrom aus dem Norden und bindet Solarparks im Süden an.

    Logistische Herausforderungen ab 2027

    Die größte Herausforderung ist die Versorgungssicherheit während der Bauphase. Die alte Leitung bleibt so lange in Betrieb, bis die neue steht. Das erfordert eine präzise Taktung und teilweise Provisorien.

    Auch die Geologie am Kaiserstuhl stellt Anforderungen. Spezialtiefbau-Verfahren sind nötig, um die schweren Stahlgittermasten sicher zu verankern. SPIE kann auf Erfahrung aus ähnlichen Projekten für TenneT oder Amprion zurückgreifen.

    SPIE festigt Marktposition

    Der Auftrag unterstreicht die Rolle von SPIE als führender Dienstleister für die Energiewende. Das Unternehmen sicherte sich zuletzt mehrere Großaufträge im Netzausbau. Die frühe Einbindung in den Genehmigungsprozess verspricht hier einen planbaren Ablauf.

    Die Zusammenarbeit mit TransnetBW hat sich bereits bei früheren Projekten bewährt, etwa bei der Installation von Kompensationsdrosselspulen zur Netzstabilisierung.


    (24.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    DADAT Bank
    Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

    » Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

    » Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

    » Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

    » Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

    » Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

    » Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

    » Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

    » PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
    Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
    Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
    Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
      IhrDepot zu Wienerberger
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de