» ATX-Trends: Palfinger, Porr, Strabag, AT&S, DO & CO ...

06.07.2026, 1538 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,06 Prozent und 6.565,92 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Der Euro-Stoxx-50 und der Dax legten nach ihren Rekordhochs vom Vortag weiter zu. Gestützt wurden die Märkte weiter von den am Donnerstag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Laut den Zahlen wurden zwar weniger neue Jobs geschaffen als erwartet. Dies linderte jedoch an den Börsen die Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan. Gesucht waren vor diesem Hintergrund europaweit Aktien aus dem Halbleitersektor. Auch im ATX waren die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S mit einem Plus von 6,8 Prozent die Tagesgewinner. Gut gesucht waren auch konjunkturempfindliche Industriewerte. So gewannen die Aktien des Kranherstellers Palfinger und des Stahlkonzerns Voestalpine 4,1 bzw. 5,2 Prozent. Zu den weiteren Tagesgewinnern zählten die Titel der Baukonzern Porr und Strabag mit Gewinnen von 4,9 und 3,5 Prozent. Die Titel der OMV fielen nach einer neuen Analysteneinstufung um 0,3 Prozent auf 56,60 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank hatten ihre Anlageempfehlung "hold" und ihr Kursziel von 55,00 Euro für die OMV-Aktien bestätigt. Die größten Verlierer im ATX waren die Aktien des Caterers DO&CO mit einem Minus von 0,9 Prozent. Schwach zeigten sich auch die Bankwerte Bawag und Erste Group mit Abschlägen von jeweils 0,4 Prozent."

(06.07.2026)

BSN Podcasts

Treasury & Finance Convention Podcast: Niklas Thannhäuser (Timetoact Group Österreich) bei der #tfc26 #tfckompakt

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Semperit, Amag, Rosgix, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, Frequentis, EVN, Lenzing, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Palfinger, Porr, SBO, Strabag, voestalpine, FACC, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando, Airbus Group.

Random Partner 3 Banken Generali

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Trends: Palfinger, Porr, Strabag, AT&S, DO & CO ...

» ATX knapp unter Rekordhoch, DAX markiert zweites Allzeithoch in Folge – ...

» Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 3.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Peter Brezinschek (audio cd.at)

» PIR-News: Strabag kauft Hochhaus, Auftrag für Andritz, HJ-Statistik der ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, AT&S und Strabag gesucht

» ATX-Trends: Andritz, Zumtobel, OMV ...

» ATX klettert auf 6442 Punkte – SBO muss um ATX-Platz zittern, Palfinger ...