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Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)

25.03.2026, 3304 Zeichen

Jahrelang galten Nvidia und Arm Holdings als enge Partner im Chip-Ökosystem. Nun wandelt sich diese Allianz in eine direkte Konkurrenzsituation. Mit einem eigenen Prozessor für KI-Rechenzentren drängt Arm in das angestammte Revier des Marktführers und bringt direkt prominente Großkunden mit.

Neue Konkurrenz im Rechenzentrum

Am Dienstag präsentierte Arm seinen ersten proprietären Prozessor, der speziell für künstliche Intelligenz entwickelt wurde. Die neue "Arm AGI CPU" soll laut Unternehmensangaben die doppelte Leistung vergleichbarer x86-Plattformen liefern. Besonders brisant ist die Liste der Erstkunden. Meta Platforms agiert als Flaggschiff-Kunde und Mitentwickler, während auch Cloudflare, SAP und OpenAI die Technologie frühzeitig adaptieren. Arm peilt mit dieser neuen Sparte in den nächsten fünf Jahren einen Jahresumsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar an.

Atomkraft als Lösungsansatz

Während sich im Hardware-Bereich neuer Wettbewerb formiert, weitet Nvidia seine Software-Präsenz aus. Eine neue Kooperation mit Microsoft zielt darauf ab, die Genehmigung und den Bau von Kernkraftwerken zu beschleunigen. Die Initiative "AI for Nuclear" nutzt Nvidias Omniverse- und CUDA-X-Software. Erste Daten zeigen enorme Effizienzgewinne: Das Startup Aalo Atomics konnte seinen Arbeitsaufwand bei Genehmigungsverfahren um 92 Prozent reduzieren. Dieser Schritt adressiert direkt den massiven Energiehunger moderner KI-Rechenzentren, der zunehmend zum Flaschenhals der gesamten Branche wird.

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Politischer Druck und Milliarden-Deals

Abseits der technologischen Entwicklungen sieht sich der Konzern mit politischem Gegenwind konfrontiert. US-Senatoren fordern eine Untersuchung der Exportkontrollen, nachdem Vorwürfe über den Schmuggel von Nvidia-Chips im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar laut wurden. Das Unternehmen betont hingegen die strikte Einhaltung aller Vorschriften.

Ungeachtet dieser Störgeräusche floriert das Kerngeschäft weiter. Meta sicherte sich kürzlich Rechenzentrumskapazitäten beim Cloud-Spezialisten Nebius Group für bis zu 27 Milliarden US-Dollar – angetrieben von Nvidias neuer Vera-Rubin-Architektur. Nvidia selbst untermauerte diese Partnerschaft mit einem Investment von zwei Milliarden US-Dollar in Nebius. An der Börse reagieren Anleger heute gelassen auf die gemischte Nachrichtenlage. Die Aktie notiert bei 153,50 Euro leicht im Plus, bewegt sich damit aber weiterhin knapp unterhalb der wichtigen 50-Tage-Linie.

Analysten lassen sich von den neuen Wettbewerbern vorerst nicht beirren und halten mehrheitlich an ihren Kaufempfehlungen fest. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 275,95 US-Dollar. Die konkreten finanziellen Auswirkungen der jüngsten Infrastruktur-Deals und Software-Initiativen werden am Markt spätestens mit der Vorlage der nächsten Quartalszahlen Ende Mai 2026 eingepreist.

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    Autor: Finanztrends

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