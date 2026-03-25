SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Psychotherapeuten protestieren bundesweit gegen Honorarkürzungen ( Finanztrends)

25.03.2026, 4261 Zeichen

Tausende Psychotherapeuten und Patienten gehen heute in mehreren Städten auf die Straße. Sie protestieren gegen eine umstrittene Honorarkürzung, die zum 1. April in Kraft treten soll. Der Erweiterte Bewertungsausschuss hatte die Absenkung der Vergütung für fast alle psychotherapeutischen Leistungen um 4,5 Prozent beschlossen.

Anzeige

Während das Gesundheitssystem unter Druck steht, wird die individuelle Stressbewältigung für viele Betroffene immer wichtiger. Dieser kostenlose Guide zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen, mit denen Sie trotz hoher Belastungen im Alltag wieder mehr Ausgeglichenheit finden. Gratis E-Book: Stressfrei und produktiv aus dem Hamsterrad aussteigen

Das Aktionsbündnis Psychotherapie hat zu den Großkundgebungen aufgerufen. In Mainz, Erfurt und Würzburg wollen die Teilnehmer ein deutliches Signal an das Bundesgesundheitsministerium senden. In Mainz wird auch die Vorsitzende der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) erwartet.

Ein Beschluss mit Sprengkraft

Den Kern des Konflikts bildet ein Schiedsspruch vom 11. März. Der Erweiterte Bewertungsausschuss entschied mit knapper Mehrheit für die Kürzung. Betroffen sind Langzeittherapien, Akutbehandlungen und psychotherapeutische Sprechstunden.

Als teilweisen Ausgleich erhöht der Beschluss die sogenannten Strukturzuschläge um etwa 14,25 Prozent. Diese Zuschläge sollen rückwirkend zum Januar gelten und Personalkosten in den Praxen finanzieren. Fachverbände halten diese Erhöhung für unzureichend.

Laut Berechnungen der BPtK führt die Neuregelung selbst für Praxen mit vollem Zuschlag zu einem realen Minus von 2,8 Prozent. Für viele Therapeuten liegt der Verlust sogar deutlich höher. Der GKV-Spitzenverband verteidigt die Maßnahme und verweist auf überproportionale Honorarsteigerungen der Vergangenheit.

Klage und Petition: Der Widerstand formiert sich

Gegen die Entscheidung regt sich massiver juristischer und politischer Widerstand. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung (DPtV) bereiten eine Klage vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg vor.

Die Verbände argumentieren, die Kürzung sei willkürlich und basiere auf veralteten Daten. Für die Berechnung seien Einnahmen aus dem Jahr 2024 herangezogen worden – ohne die seither explodierten Betriebskosten und die Inflation zu berücksichtigen.

Parallel dazu zeigt eine Petition an den Bundestag enorme Wirkung. Sie hat bereits über 377.000 Unterschriften gesammelt. Die Unterzeichner fordern das Gesundheitsministerium auf, den Beschluss zu beanstanden. In Fachkreisen gilt die Entscheidung als Affront gegen einen ohnehin schlecht bezahlten Berufsstand.

Drohende Konsequenzen für die Versorgung

Experten warnen vor dramatischen Folgen für die Patientenversorgung. Schon heute warten Patienten in vielen Regionen monatelang auf einen Therapieplatz. Wirtschaftliche Bedrängnis könnte nun dazu führen, dass sich Therapeuten aus der gesetzlichen Krankenversicherung zurückziehen.

Die Lage ist paradox: Die ambulante Psychotherapie macht nur etwa 0,7 Prozent der Gesamtausgaben der Krankenkassen aus. Studien zeigen jedoch, dass jeder investierte Euro einen gesellschaftlichen Nutzen von zwei bis vier Euro bringt. Er verhindert Chronifizierungen, reduziert Fehlzeiten und vermeidet teure Klinikaufenthalte.

Besonders kritisch ist die Situation für junge Therapeuten in der Weiterbildung. Fachverbände befürchten, dass der Nachwuchs abgeschreckt wird. In ländlichen Regionen, wo die Versorgung bereits jetzt dünn ist, drohen erste Praxisaufgaben.

Politisches Patt mit ungewissem Ausgang

Das Bundesgesundheitsministerium unter Nina Warken prüft derzeit die Rechtmäßigkeit des Beschlusses. Sollte es ihn beanstanden, müsste der Bewertungsausschuss erneut beraten. Andernfalls treten die Kürzungen wie geplant in Kraft.

Auch in der Politik regt sich Kritik. Abgeordnete der Regierungskoalition äußerten sich besorgt über die Signale der Kürzung. Sie stehe im Widerspruch zum erklärten Ziel, die psychische Gesundheit der Bevölkerung zu stärken.

Für die kommenden Wochen sind weitere Proteste angekündigt. Verbände planen für Mitte April eine zentrale Kundgebung in Berlin. Die Klage vor dem Sozialgericht wird zwar keine aufschiebende Wirkung haben, könnte aber im Erfolgsfall zu Nachzahlungen führen.


(25.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Finanztrends

    25.03.2026, 4261 Zeichen

    Tausende Psychotherapeuten und Patienten gehen heute in mehreren Städten auf die Straße. Sie protestieren gegen eine umstrittene Honorarkürzung, die zum 1. April in Kraft treten soll. Der Erweiterte Bewertungsausschuss hatte die Absenkung der Vergütung für fast alle psychotherapeutischen Leistungen um 4,5 Prozent beschlossen.

    Anzeige

    Während das Gesundheitssystem unter Druck steht, wird die individuelle Stressbewältigung für viele Betroffene immer wichtiger. Dieser kostenlose Guide zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen, mit denen Sie trotz hoher Belastungen im Alltag wieder mehr Ausgeglichenheit finden. Gratis E-Book: Stressfrei und produktiv aus dem Hamsterrad aussteigen

    Das Aktionsbündnis Psychotherapie hat zu den Großkundgebungen aufgerufen. In Mainz, Erfurt und Würzburg wollen die Teilnehmer ein deutliches Signal an das Bundesgesundheitsministerium senden. In Mainz wird auch die Vorsitzende der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) erwartet.

    Ein Beschluss mit Sprengkraft

    Den Kern des Konflikts bildet ein Schiedsspruch vom 11. März. Der Erweiterte Bewertungsausschuss entschied mit knapper Mehrheit für die Kürzung. Betroffen sind Langzeittherapien, Akutbehandlungen und psychotherapeutische Sprechstunden.

    Als teilweisen Ausgleich erhöht der Beschluss die sogenannten Strukturzuschläge um etwa 14,25 Prozent. Diese Zuschläge sollen rückwirkend zum Januar gelten und Personalkosten in den Praxen finanzieren. Fachverbände halten diese Erhöhung für unzureichend.

    Laut Berechnungen der BPtK führt die Neuregelung selbst für Praxen mit vollem Zuschlag zu einem realen Minus von 2,8 Prozent. Für viele Therapeuten liegt der Verlust sogar deutlich höher. Der GKV-Spitzenverband verteidigt die Maßnahme und verweist auf überproportionale Honorarsteigerungen der Vergangenheit.

    Klage und Petition: Der Widerstand formiert sich

    Gegen die Entscheidung regt sich massiver juristischer und politischer Widerstand. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung (DPtV) bereiten eine Klage vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg vor.

    Die Verbände argumentieren, die Kürzung sei willkürlich und basiere auf veralteten Daten. Für die Berechnung seien Einnahmen aus dem Jahr 2024 herangezogen worden – ohne die seither explodierten Betriebskosten und die Inflation zu berücksichtigen.

    Parallel dazu zeigt eine Petition an den Bundestag enorme Wirkung. Sie hat bereits über 377.000 Unterschriften gesammelt. Die Unterzeichner fordern das Gesundheitsministerium auf, den Beschluss zu beanstanden. In Fachkreisen gilt die Entscheidung als Affront gegen einen ohnehin schlecht bezahlten Berufsstand.

    Drohende Konsequenzen für die Versorgung

    Experten warnen vor dramatischen Folgen für die Patientenversorgung. Schon heute warten Patienten in vielen Regionen monatelang auf einen Therapieplatz. Wirtschaftliche Bedrängnis könnte nun dazu führen, dass sich Therapeuten aus der gesetzlichen Krankenversicherung zurückziehen.

    Die Lage ist paradox: Die ambulante Psychotherapie macht nur etwa 0,7 Prozent der Gesamtausgaben der Krankenkassen aus. Studien zeigen jedoch, dass jeder investierte Euro einen gesellschaftlichen Nutzen von zwei bis vier Euro bringt. Er verhindert Chronifizierungen, reduziert Fehlzeiten und vermeidet teure Klinikaufenthalte.

    Besonders kritisch ist die Situation für junge Therapeuten in der Weiterbildung. Fachverbände befürchten, dass der Nachwuchs abgeschreckt wird. In ländlichen Regionen, wo die Versorgung bereits jetzt dünn ist, drohen erste Praxisaufgaben.

    Politisches Patt mit ungewissem Ausgang

    Das Bundesgesundheitsministerium unter Nina Warken prüft derzeit die Rechtmäßigkeit des Beschlusses. Sollte es ihn beanstanden, müsste der Bewertungsausschuss erneut beraten. Andernfalls treten die Kürzungen wie geplant in Kraft.

    Auch in der Politik regt sich Kritik. Abgeordnete der Regierungskoalition äußerten sich besorgt über die Signale der Kürzung. Sie stehe im Widerspruch zum erklärten Ziel, die psychische Gesundheit der Bevölkerung zu stärken.

    Für die kommenden Wochen sind weitere Proteste angekündigt. Verbände planen für Mitte April eine zentrale Kundgebung in Berlin. Die Klage vor dem Sozialgericht wird zwar keine aufschiebende Wirkung haben, könnte aber im Erfolgsfall zu Nachzahlungen führen.


    (25.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

    » Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

    » Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

    » Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

    » Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

    » Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

    » Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

    » Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

    » ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
    Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
    BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
    Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de