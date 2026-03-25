SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Uniqlo x JW Anderson: Kollektion startet mit Preissenkungen durch ( Finanztrends)

25.03.2026, 2338 Zeichen

Die neue „British Watersports & Collegiate Prep“-Kollektion von Uniqlo und Designer Jonathan Anderson ist nach einem Monat bereits teilweise ausverkauft. Gleichzeitig senkt der japanische Retail-Riese diese Woche gezielt die Preise für bestimmte Key-Pieces. Die strategischen Markdowns sollen Platz für die nächste Sommer-Lieferung schaffen.

Bestseller schon vergriffen

Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 umfasst 31 Teile, die britischen Sport mit akademischem Stil verbinden. Bei den Damen ist das kurz geschnittene Oxford-Hemd in sechs Farben der Hit, bei den Herren liegen Workwear-Jacken und Cargo-Shorts aus Leinenmischung im Trend. Das „Dry Cotton“-Poloshirt gibt es sogar in 20 Farbtönen. Viele dieser gefragten Artikel sind online bereits nicht mehr lieferbar.

Warum „Quiet Luxury“ so gut ankommt

Die Kooperation profitiert massiv von Jonathan Andersons Rolle als Creative Director bei Dior. Kunden sehen die Stücke nicht mehr als simple Basics, sondern als Design-Statements. Hochwertige Materialien und eine zeitlose Ästhetik ohne laute Logos treffen den Nerv einer jüngeren, stilbewussten Zielgruppe. Die Kollektion macht Luxus-Codes für ein breites Publikum zugänglich.

Taktische Preissenkungen für neue Ware

Seit dem 23. März gibt es in Japan und Teilen Europas erste Preisnachlässe, etwa auf den Half-Zip-Sweatshirt-Pullover. Branchenkenner deuten dies nicht als Nachfrageproblem, sondern als cleveren Schachzug. Uniqlo räumt so die Regale für die nächste Welle Sommerware frei, die voraussichtlich Mitte April eintrifft. Die Preise der Kollektion bewegen sich weiterhin zwischen 7 und 140 Euro.

Doppelrolle des Designers als Prestige-Turbo

Jonathan Anderson treibt parallel die Luxuslinie bei Dior und diese Mass-Market-Kollaboration voran. Diese Doppelrolle verleiht der Uniqlo-Linie zusätzliches Prestige. Fachleute sehen deutliche Parallelen zwischen der funktionalen Eleganz der Uniqlo-Kollektion und seinen aktuellen High-Fashion-Entwürfen. Gerüchte über eine spezielle Accessoire-Linie für den Hochsommer halten sich hartnäckig.

Die Nachfrage nach funktionaler Kleidung mit Designer-Handschrift bleibt hoch. Für Kunden heißt das: Wer bei der nächsten Lieferung im April zuschlagen will, muss schnell sein. Die Kombination aus Preissenkungen und dem anhaltenden Hype um Anderson könnte erneut zu schnellen Ausverkäufen führen.


(25.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner

Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Finanztrends

    25.03.2026, 2338 Zeichen

    Die neue „British Watersports & Collegiate Prep“-Kollektion von Uniqlo und Designer Jonathan Anderson ist nach einem Monat bereits teilweise ausverkauft. Gleichzeitig senkt der japanische Retail-Riese diese Woche gezielt die Preise für bestimmte Key-Pieces. Die strategischen Markdowns sollen Platz für die nächste Sommer-Lieferung schaffen.

    Bestseller schon vergriffen

    Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 umfasst 31 Teile, die britischen Sport mit akademischem Stil verbinden. Bei den Damen ist das kurz geschnittene Oxford-Hemd in sechs Farben der Hit, bei den Herren liegen Workwear-Jacken und Cargo-Shorts aus Leinenmischung im Trend. Das „Dry Cotton“-Poloshirt gibt es sogar in 20 Farbtönen. Viele dieser gefragten Artikel sind online bereits nicht mehr lieferbar.

    Warum „Quiet Luxury“ so gut ankommt

    Die Kooperation profitiert massiv von Jonathan Andersons Rolle als Creative Director bei Dior. Kunden sehen die Stücke nicht mehr als simple Basics, sondern als Design-Statements. Hochwertige Materialien und eine zeitlose Ästhetik ohne laute Logos treffen den Nerv einer jüngeren, stilbewussten Zielgruppe. Die Kollektion macht Luxus-Codes für ein breites Publikum zugänglich.

    Taktische Preissenkungen für neue Ware

    Seit dem 23. März gibt es in Japan und Teilen Europas erste Preisnachlässe, etwa auf den Half-Zip-Sweatshirt-Pullover. Branchenkenner deuten dies nicht als Nachfrageproblem, sondern als cleveren Schachzug. Uniqlo räumt so die Regale für die nächste Welle Sommerware frei, die voraussichtlich Mitte April eintrifft. Die Preise der Kollektion bewegen sich weiterhin zwischen 7 und 140 Euro.

    Doppelrolle des Designers als Prestige-Turbo

    Jonathan Anderson treibt parallel die Luxuslinie bei Dior und diese Mass-Market-Kollaboration voran. Diese Doppelrolle verleiht der Uniqlo-Linie zusätzliches Prestige. Fachleute sehen deutliche Parallelen zwischen der funktionalen Eleganz der Uniqlo-Kollektion und seinen aktuellen High-Fashion-Entwürfen. Gerüchte über eine spezielle Accessoire-Linie für den Hochsommer halten sich hartnäckig.

    Die Nachfrage nach funktionaler Kleidung mit Designer-Handschrift bleibt hoch. Für Kunden heißt das: Wer bei der nächsten Lieferung im April zuschlagen will, muss schnell sein. Die Kombination aus Preissenkungen und dem anhaltenden Hype um Anderson könnte erneut zu schnellen Ausverkäufen führen.


    (25.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

    Random Partner

    Buwog
    Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

    » Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

    » Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

    » Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

    » Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

    » Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

    » Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

    » Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

    » ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
    Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
    BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
    Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de