Uniqlo x JW Anderson: Kollektion startet mit Preissenkungen durch ( Finanztrends)

25.03.2026, 2338 Zeichen

Die neue „British Watersports & Collegiate Prep“-Kollektion von Uniqlo und Designer Jonathan Anderson ist nach einem Monat bereits teilweise ausverkauft. Gleichzeitig senkt der japanische Retail-Riese diese Woche gezielt die Preise für bestimmte Key-Pieces. Die strategischen Markdowns sollen Platz für die nächste Sommer-Lieferung schaffen.

Bestseller schon vergriffen

Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 umfasst 31 Teile, die britischen Sport mit akademischem Stil verbinden. Bei den Damen ist das kurz geschnittene Oxford-Hemd in sechs Farben der Hit, bei den Herren liegen Workwear-Jacken und Cargo-Shorts aus Leinenmischung im Trend. Das „Dry Cotton“-Poloshirt gibt es sogar in 20 Farbtönen. Viele dieser gefragten Artikel sind online bereits nicht mehr lieferbar.

Warum „Quiet Luxury“ so gut ankommt

Die Kooperation profitiert massiv von Jonathan Andersons Rolle als Creative Director bei Dior. Kunden sehen die Stücke nicht mehr als simple Basics, sondern als Design-Statements. Hochwertige Materialien und eine zeitlose Ästhetik ohne laute Logos treffen den Nerv einer jüngeren, stilbewussten Zielgruppe. Die Kollektion macht Luxus-Codes für ein breites Publikum zugänglich.

Taktische Preissenkungen für neue Ware

Seit dem 23. März gibt es in Japan und Teilen Europas erste Preisnachlässe, etwa auf den Half-Zip-Sweatshirt-Pullover. Branchenkenner deuten dies nicht als Nachfrageproblem, sondern als cleveren Schachzug. Uniqlo räumt so die Regale für die nächste Welle Sommerware frei, die voraussichtlich Mitte April eintrifft. Die Preise der Kollektion bewegen sich weiterhin zwischen 7 und 140 Euro.

Doppelrolle des Designers als Prestige-Turbo

Jonathan Anderson treibt parallel die Luxuslinie bei Dior und diese Mass-Market-Kollaboration voran. Diese Doppelrolle verleiht der Uniqlo-Linie zusätzliches Prestige. Fachleute sehen deutliche Parallelen zwischen der funktionalen Eleganz der Uniqlo-Kollektion und seinen aktuellen High-Fashion-Entwürfen. Gerüchte über eine spezielle Accessoire-Linie für den Hochsommer halten sich hartnäckig.

Die Nachfrage nach funktionaler Kleidung mit Designer-Handschrift bleibt hoch. Für Kunden heißt das: Wer bei der nächsten Lieferung im April zuschlagen will, muss schnell sein. Die Kombination aus Preissenkungen und dem anhaltenden Hype um Anderson könnte erneut zu schnellen Ausverkäufen führen.

(25.03.2026)

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