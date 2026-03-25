WuXi AppTec Aktie: Operative Stärke ( Finanztrends)

25.03.2026, 1986 Zeichen

WuXi AppTec hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem massiven Gewinnsprung abgeschlossen. Besonders die Sparten Chemie und TIDES trieben die Bilanz nach oben und sorgten für eine deutliche Margenverbesserung. Anleger reagierten prompt und schickten den Kurs am Dienstag deutlich ins Plus.

Starke operative Entwicklung

Der Nettogewinn kletterte um 105,2 Prozent auf rund 19,2 Milliarden RMB. Ein wesentlicher Treiber war das Chemie-Segment mit einem Plus von 25,5 Prozent, während das TIDES-Geschäft sogar um 96 Prozent zulegte. Diese operative Stärke schlug sich direkt in der Profitabilität nieder: Die Bruttomarge verbesserte sich spürbar von 40,8 auf 47 Prozent.

Zusätzliches Vertrauen schafft der Auftragsbestand, der auf 58 Milliarden RMB angewachsen ist. Dies entspricht einer Steigerung von fast 29 Prozent und sichert die künftige Umsatzentwicklung ab. Die Aktie reagierte heute mit einem Plus von 8,77 Prozent auf 12,40 Euro und setzt damit ihren positiven Trend seit Jahresbeginn fort.

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Fokus auf 2026

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 peilt das Management ein weiteres Umsatzwachstum zwischen 18 und 22 Prozent an. Das Unternehmen setzt dabei weiterhin auf sein integriertes CRDMO-Modell, um die hohe Nachfrage im Biopharma-Sektor zu bedienen.

Ein wichtiger Termin für Investoren ist die Hauptversammlung am 28. April 2026. Dort stehen neben der formalen Absegnung der Ergebnisse auch Entscheidungen über Dividendenausschüttungen und neue Aktienrückkaufprogramme auf der Agenda.

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(25.03.2026)

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