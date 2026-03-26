(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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26.03.2026, 562 Zeichen
Um 12:51 liegt der ATX mit -0.89 Prozent im Minus bei 5357 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.57% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.89% auf 15.23 Euro, dahinter Agrana mit +0.88% auf 11.45 Euro und Telekom Austria mit +0.50% auf 9.115 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 22596 ( -1.58%, Ultimo 2025: 24490, -6.26% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +1.28% auf 56.33 Euro, dahinter BASF mit +1.08% auf 50.56 Euro und Beiersdorf mit +0.52% auf 75.35 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.03.)
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
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