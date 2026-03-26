EU-Parlament stimmt über Aufschub für KI-Regeln ab ( Finanztrends)

26.03.2026, 5369 Zeichen

Das Europäische Parlament entscheidet heute über eine Verschiebung zentraler Fristen im KI-Gesetz. Der Schritt soll Unternehmen mehr Zeit für die Umsetzung geben – und kommt inmitten eines turbulenten Marktumfelds.

Brüssel. Die Uhren ticken für Europas Unternehmen: Ab dem 2. August 2026 müssen sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme die strengen Vorgaben des EU-KI-Gesetzes einhalten. Doch viele Firmen sind technisch noch nicht bereit. Heute stimmt das Europäische Parlament deshalb über den „KI-Omnibus“ ab – ein Paket, das zentrale Fristen verschieben soll. Es ist ein Balanceakt zwischen Sicherheit und Pragmatismus.

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Omnibus-Gesetz: Mehr Atem für die Wirtschaft

Der heutige Plenarbeschluss soll den Weg für Triloge zwischen Parlament, Rat und Kommission freimachen. Kern des Vorschlags ist eine „Bestandsschutz“-Klausel. Sie würde bedeuten: Bereits vor August 2026 auf dem Markt befindliche Hochrisiko-KIs müssen die neuen Pflichten erst dann vollständig erfüllen, wenn sie wesentlich verändert werden.

Hintergrund sind verspätete technische Standards. Diese „Blaupausen“ für die Konformität liegen noch nicht vor. Der Omnibus sieht vor, einige Pflichten bis Dezember 2027 zu verschieben. Hersteller bekämen so mehr Zeit für unabhängige Validierungen.

Zudem plant das Paket einen neuen Verhaltenskodex für KI-generierte Inhalte. Für synthetische Audio-, Bild- und Videoinhalte, die schon vor August 2026 im Einsatz sind, soll eine sechsmonatige Übergangsfrist gelten. Die Transparenzpflichten würden damit auf den 2. Februar 2027 verschoben.

Marktbeben: OpenAI stoppt Video-KI Sora

Die regulatorischen Debatten werden von einem Paukenschlag auf dem Markt überschattet. Das US-Unternehmen OpenAI hat überraschend seinen Text-zu-Video-Generator Sora abgeschaltet – nur Monate nach lukrativen Lizenzverträgen mit großen Filmstudios.

Das abrupte Ende eines Vorzeigeprojekts zeigt die Volatilität des KI-Marktes. Regulierer in Brüssel und Washington werten dies als Beleg für strengere Stetigkeits- und Risikomanagement-Pflichten für Anbieter allgemeiner KI-Modelle (GPAI).

Experten warnen vor einer Marktkonzentration. Der Ausstieg eines großen Players könnte wenige verbliebene „Gatekeeper“ stärken – und damit zusätzliche Aufsicht nach dem Digital Markets Act (DMA) auslösen.

Globaler Trend: USA setzen auf Branchenstandards

Während Europa abstimmt, setzen die USA einen eigenen Akzent. Das Weiße Haus hat Ende vergangener Woche einen Bundesweiten KI-Rahmen vorgelegt. Er setzt auf branchengeführte Standards und unabhängige Validierung, nicht auf neue, detaillierte Bundesgesetze.

Einzelstaaten dürfen jedoch eigene Regeln etwa gegen Deepfakes erlassen. Auf der gerade zu Ende gehenden RSA-Konferenz 2026 in San Francisco war dieser Ansatz ein Hauptthema. Experten sehen eine Annäherung der transatlantischen Regulierung.

„Unternehmen behandeln KI-Compliance nicht mehr als lästige Pflicht, sondern als Chefsache“, so ein Tenor der Konferenz. Die US-Forderung nach „Secure-by-Design“-Prinzipien spiegelt die europäischen Vorgaben zu Risikomanagement wider.

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Unternehmenspraxis: Die Ära der freiwilligen Selbstkontrolle endet

Für in Europa tätige Firmen endet die Phase optionaler KI-Governance. Der Fokus liegt nun auf verpflichtenden Audits und Konformitätsbewertungen. Besonders riskant ist die unkontrollierte Nutzung von KI bei Personalentscheidungen, im Kredit-Scoring oder in der Versicherungsbranche.

Die EU-Marktüberwachungsbehörden haben bereits Budgets für die Durchsetzung erhalten. Die Strafen bleiben empfindlich: bis zu 1,5 % des globalen Jahresumsatzes für falsche Informationen und bis zu 7 % (oder 37,9 Millionen Euro) für verbotene KI-Praktiken.

Unternehmen reagieren mit resortübergreifenden KI-Governance-Teams aus Rechtsabteilung, IT und Fachbereichen. Der Rat von Experten: Frühzeitig Risikobewertungen durchführen und Lieferantenverträge prüfen. Wer dokumentierte Governance-Versuche vorweisen kann, hat bei Kontrollen bessere Karten.

Ausblick: Triloge bis zum Sommer

Nach der heutigen Abstimmung beginnen die Triloge zwischen den EU-Institutionen. Eine finale Einigung wird für Mitte 2026 erwartet – nur wenige Wochen vor der ursprünglichen August-Frist. Unternehmen können mit klarerer Definition der Hochrisiko-Klassen und schlankeren Audit-Prozessen rechnen.

In den USA werden mehrere Bundesstaaten voraussichtlich noch 2026 eigene Gesetze gegen Deepfakes vorlegen. Für global agierende Unternehmen werden die nächsten sechs Monate zur entscheidenden Phase der „Compliance-Readiness“. Der Trend ist klar: Bis 2027 könnte die unabhängige KI-Sicherheitsprüfung so selbstverständlich sein wie die Finanzprüfung heute.

(26.03.2026)

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