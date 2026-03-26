Immobilienmarkt 2026: Stabilisierung mit neuen Regeln ( Finanztrends)

26.03.2026, 4161 Zeichen

Der deutsche Immobilienmarkt hat sich nach dem Zinsanstieg stabilisiert – aber in einem völlig veränderten Umfeld. Das zeigt die aktuelle Studie "Immobilienmarkt Deutschland 2026" der DZ HYP. Die Investmentaktivität bleibt zwar verhalten, doch für strategische Käufer ergeben sich klare Chancen.

Wohnimmobilien: Der sichere Hafen

Wohnungen und Häuser bleiben der Anker für Investoren. An Topstandorten herrscht weiter ein klarer Nachfrageüberhang. Auch eine europäische CBRE-Umfrage bestätigt: Wohnimmobilien sind der attraktivste Sektor. Experten rechnen 2026 mit moderaten Preissteigerungen von durchschnittlich drei Prozent, in Ballungsräumen sogar mit zwei bis vier Prozent.

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Doch die Regeln haben sich geändert. Die Nachfrage konzentriert sich stark auf modernisierte, energieeffiziente Objekte. Immobilien mit schlechter Energiebilanz geraten dagegen unter Druck. Die verschärfte EU-Gebäuderichtlinie treibt diesen Trend. Für Sanierungsobjekte mit Förderpotenzial sind Wertsteigerungen von 15 bis 25 Prozent möglich.

Zinswende? Eher Seitwärtsbewegung

Die Bauzinsen geben leicht nach. Nach einem Hoch um vier Prozent Ende 2025 liegen die Sätze für 10-jährige Darlehen derzeit bei rund 3,3 bis 3,6 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Leitzinsen zuletzt unverändert gelassen.

Experten erwarten für die kommenden Wochen eine Seitwärtsbewegung. Die geldpolitischen Schritte der EZB sind bereits eingepreist. Ein Abwarten auf deutlich fallende Zinsen oder Preise lohnt sich kaum.

Renditejagd führt in die B-Städte

Wo liegen jetzt die Chancen? Die regionale Differenzierung wird entscheidend. In teuren Metropolen wie München oder Hamburg sind die Kaufpreise hoch, die Mietrenditen vergleichsweise schwach.

Daher rücken B-Städte wie Leipzig, Rostock oder Magdeburg in den Fokus. Sie bieten günstigere Kaufpreise bei soliden Mietmärkten und positiver Bevölkerungsentwicklung. Die Renditechancen sind hier oft besser.

Büro-Leerstand und Hotel-Boom

Im gewerblichen Bereich zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Büromarkt kämpft weiter mit Leerstand. Chancen entstehen nur, wo Bestände konsequent an neue Nutzerbedürfnisse angepasst werden.

Dynamisch entwickelt sich dagegen das Hotelsegment. Steigende Übernachtungszahlen und wachsendes Transaktionsvolumen treiben die Erholung an. Auch Nischen wie Data Center oder Life-Science-Immobilien stoßen auf Investorinteresse.

Der Wohnungsmangel treibt die Mieten

Die größte strukturelle Herausforderung bleibt der Wohnungsmangel. Die Bundesregierung will 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. 2025 wurden aber nur etwa 220.000 fertiggestellt, für 2026 prognostizieren Experten lediglich 215.000.

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Der tatsächliche Bedarf liegt bei 350.000 bis 400.000 Einheiten. Diese Lücke führt zu weiter steigenden Mieten in Ballungsräumen – und sichert attraktive Renditen für Bestandsimmobilien.

Demografie verdrängt Zinsen als Top-Faktor

Ein Megatrend überlagert mittlerweile sogar die Zinsdebatte: der demografische Wandel. Eine alternde Gesellschaft treibt die Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum. Dieser strukturelle Faktor prägt den Markt langfristiger als kurzfristige Zinsschwankungen.

Für Kapitalanleger bietet 2026 solide Chancen mit planbarem Wachstum. Entscheidend ist die sorgfältige Auswahl nach Qualität, Lage und Energieeffizienz. Das Gesamtinvestitionsvolumen in Europa soll dieses Jahr um 16 Prozent steigen. Für Deutschland erwarten Marktbeobachter eine Zunahme der Aktivität. Das erste Quartal gilt als günstiger Zeitpunkt für strategische Einstiege.

(26.03.2026)

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