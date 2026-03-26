Microsoft Aktie: Historischer Quartalsrutsch ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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26.03.2026, 3805 Zeichen
Der Software-Gigant durchlebt aktuell sein schlechtestes Börsenquartal seit fast zwei Jahrzehnten. Während der Aktienkurs massiv korrigiert, baut der Konzern seine KI-Infrastruktur mit Milliardeninvestitionen aggressiv aus und strukturiert gleichzeitig die Führungsebene um. Dieser drastische Kontrast zwischen operativer Expansion und der harten Bestrafung durch den Markt spiegelt die wachsende Skepsis der Investoren wider.
Starke Zahlen, schwacher Kurs
An der Börse zeigt sich ein klares Bild der Zurückhaltung. Mit einem Minus von knapp 21 Prozent seit Jahresbeginn ist das Papier der mit Abstand schwächste Wert der "Magnificent Seven". Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist mittlerweile auf über 22 Prozent angewachsen – ein Niveau, das zuletzt während der Finanzkrise 2008 erreicht wurde.
Dem gegenüber stehen jedoch äußerst robuste Geschäftszahlen. Im jüngsten Quartal kletterte der Umsatz um 17 Prozent auf 81,3 Milliarden US-Dollar, während der operative Gewinn sogar um 21 Prozent zulegte. Besonders das wichtige Cloud-Geschäft wuchs mit 39 Prozent weiterhin rasant und untermauert die grundlegende Ertragskraft des Unternehmens.
Kapazitätsengpässe bremsen Euphorie
Die Zurückhaltung der Investoren richtet sich primär auf die Monetarisierung der Künstlichen Intelligenz. Das Management räumte ein, dass die Kundennachfrage nach Azure-Diensten das verfügbare Angebot übersteigt. Folglich verlangsamte sich das Wachstum der Cloud-Sparte leicht von 40 auf 39 Prozent, für das laufende Quartal werden nur noch 37 Prozent erwartet.
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Milliarden-Deals und Personalumbau
Um die technischen Engpässe zu beheben, forciert das Unternehmen den Ausbau seiner Rechenzentren. In Texas sicherte sich der Konzern ein 700-Megawatt-Projekt, das ursprünglich für Oracle und OpenAI vorgesehen war. Allein im letzten Quartal wurden Leasingverträge für Serverfarmen im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.
Parallel zur technischen Aufrüstung baut das Unternehmen seine internen Strukturen um. Nach den jüngsten Abgängen prominenter Führungskräfte wie Gaming-Chef Phil Spencer verlässt Ende März auch Diversity-Chefin Lindsay-Rae McIntyre den Konzern. Eine neu geschaffene Abteilung für "Workforce Acceleration" soll künftig die Zusammenarbeit zwischen menschlichen Mitarbeitern und KI-Agenten optimieren und die Belegschaft auf die neuen technologischen Anforderungen ausrichten.
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