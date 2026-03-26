Multivitamine könnten biologisches Altern leicht bremsen ( Finanztrends)

26.03.2026, 3741 Zeichen

Eine neue Studie deutet darauf hin, dass tägliche Multivitaminpräparate das biologische Altern bei Menschen über 70 leicht verlangsamen könnten. Die im Fachjournal Nature Medicine veröffentlichte COSMOS-Teilstudie sorgt damit für Aufsehen in der milliardenschweren Nahrungsergänzungsmittel-Branche.

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Studie zeigt messbare, aber geringe Effekte

Knapp 1.000 Personen über 70 nahmen an der zweijährigen Untersuchung teil. Sie erhielten entweder ein Multivitaminpräparat, Kakaoextrakt, eine Kombination aus beidem oder ein Placebo. Das Ergebnis: In den Multivitamin-Gruppen zeigten alle fünf untersuchten epigenetischen „Altersuhren“ einen leichten Trend zu einem langsameren Altern. Konkret entsprach das einem biologischen Altersunterschied von etwa vier Monaten nach zwei Jahren.

Die Studienautoren selbst betonen jedoch die „begrenzten“ Effekte. Experten raten davon ab, daraus direkte medizinische Empfehlungen abzuleiten. Die Forschung zeigt lediglich, dass Mikronährstoffe einen messbaren Einfluss auf bestimmte Alterungsmarker haben können – ein Baustein unter vielen im gesamten Lebensstil.

Markt setzt 2026 auf Personalisierung

Parallel zu solchen Forschungsergebnissen treibt der Milliardenmarkt für Nahrungsergänzungsmittel eigene Trends voran. Der Fokus liegt 2026 stärker denn je auf Personalisierung. Verbraucher suchen nach Lösungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das befeuert die Nachfrage nach KI-gestützten Gesundheitsbeurteilungen und maßgeschneiderten Empfehlungen.

Gezielte Gesundheitskategorien boomen. Die Unterstützung des Immunsystems bleibt Top-Priorität, nun mit innovativen Formeln aus Beta-Glucanen, Pilzextrakten und Probiotika. Immer wichtiger werden auch Produkte für die Gehirngesundheit, mit Nootropika wie Löwenmähne-Pilz oder Bacopa. Die Darmgesundheit als Basis für das Wohlbefinden hält die Nachfrage nach Probiotika hoch.

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Innovationen bei Inhaltsstoffen und Formen

Die Branche reagiert mit einer fülle neuer Produkte. Adaptogene Kräuter wie Ashwagandha und Rhodiola liegen im Trend für das Stressmanagement. Botanische Inhaltsstoffe wie Kurkuma oder Ginseng werden verstärkt eingesetzt, oft mit einem Fokus auf erhöhte Bioverfügbarkeit.

Auch die Darreichungsformen entwickeln sich weiter. Pulver bieten maximale Flexibilität für individuelle Mischungen. Gummis bleiben beliebt und zugänglich. Viele Marken setzen zudem auf „Clean Label“-Produkte mit natürlichen, minimal verarbeiteten Inhaltsstoffen, um Vertrauen zu schaffen.

EU plant schärfere Regulierung

Die europäische Regulierungslandschaft steht vor wichtigen Weichenstellungen. Die EU wird voraussichtlich Höchstmengen für Nährstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln festlegen. Potenziell betroffen sind Stoffe wie Selen, Vitamin A, Vitamin D und Eisen. Diese Harmonisierung könnte erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Sektor haben.

Verbraucherschützer fordern zudem wirksamere Kontrollen des Internethandels und der Werbung in sozialen Medien. Sie wollen so der Verbreitung von Falschinformationen entgegenwirken. Trotz dieser Herausforderungen wächst der Markt weiter – angetrieben von einer alternden Bevölkerung, die auf Prävention und ein langes, gesundes Leben setzt.

(26.03.2026)

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