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Shell Aktie: Milliarden für den Rückkauf ( Finanztrends)

26.03.2026, 2815 Zeichen

Der Energiehunger neuer Technologien verändert die Strategie der großen Ölkonzerne. Shell positioniert sich gezielt als Profiteur des wachsenden Strombedarfs durch KI-Rechenzentren und baut sein Geschäft mit Flüssiggas (LNG) aus. Gleichzeitig fließen aktuell Milliarden in den Rückkauf eigener Papiere, was die Aktionäre bei Laune hält.

Um die weltweit steigende Energienachfrage zu bedienen, plant das Management, den LNG-Absatz bis 2030 jährlich um vier bis fünf Prozent zu steigern. Zusätzliche Kapazitäten aus neuen Projekten in den USA und Katar sollen noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Zudem verhandelt der Konzern bereits mit der venezolanischen Regierung über neue Gasprojekte, die langfristig in das globale LNG-Netzwerk eingespeist werden könnten.

Solide Zahlen stützen den Kurs

Das fundamentale Fundament für diese Expansion lieferten zuletzt die Zahlen für das dritte Quartal 2025. Der Nettogewinn kletterte im Vergleich zum Vorquartal deutlich auf 5,3 Milliarden US-Dollar. Auch das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) legte um gut elf Prozent auf 14,8 Milliarden US-Dollar zu. Zwar ging der Umsatz im Jahresvergleich leicht auf 68,15 Milliarden US-Dollar zurück, die tägliche Produktionsrate blieb mit 2,82 Millionen Barrel Öläquivalent jedoch auf einem konstant hohen Niveau.

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Fokus auf Kapitalrückgaben

Neben den Investitionen in die Infrastruktur liegt der Fokus der Unternehmensführung auf der direkten Belohnung der Investoren. Ein Anfang Februar 2026 gestartetes Aktienrückkaufprogramm läuft derzeit auf Hochtouren. Allein in dieser Woche griff Shell an mehreren Handelsplätzen zu, um Papiere zur anschließenden Vernichtung vom Markt zu nehmen:

  • 23. März 2026: Rückkauf von über 3,2 Millionen Aktien
  • 24. März 2026: Rückkauf von rund 430.000 Aktien
  • 25. März 2026: Rückkauf von knapp 1,1 Millionen Aktien

Die konsequente Reduzierung der ausstehenden Anteilscheine verdichtet den zukünftigen Gewinn je Aktie. Als nächster konkreter Termin für Anleger steht nun der kommende Montag, 30. März 2026, im Kalender. Dann schüttet der Energiekonzern seine turnusmäßige Quartalsdividende in Höhe von 0,7440 US-Dollar je American Depositary Share (ADS) aus.

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    Autor: Finanztrends

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