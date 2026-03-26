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Silber: Das sechste Defizit-Jahr ( Finanztrends)

26.03.2026, 2724 Zeichen

Diplomatische Signale aus Washington und Teheran haben die jüngste Anspannung an den Rohstoffmärkten kurzfristig gelindert. Während geopolitische Schlagzeilen für tägliche Schwankungen sorgen, rückt ein viel fundamentaleres Problem in den Hintergrund. Der Silbermarkt steuert im Jahr 2026 auf ein anhaltendes strukturelles Ungleichgewicht zu.

Entspannung im Nahen Osten

Gestern kletterte der Spot-Preis zeitweise über die Marke von 74 US-Dollar pro Unze. Auslöser für diese Erholung war eine fünftägige diplomatische Atempause im Nahen Osten. US-Präsident Trump signalisierte Verhandlungsbereitschaft mit dem Iran, was die Sorgen vor einer ölpreisgetriebenen Inflation sofort dämpfte. Zwar wies Teheran offizielle Gespräche zurück, die bloße Aussicht auf eine Deeskalation an der Straße von Hormuz reichte jedoch aus, um die Marktstimmung aufzuhellen.

Parallel dazu bewerten Investoren die makroökonomische Lage neu. Die US-Notenbank Fed behält ihre restriktive Zinspolitik vorerst bei. Schwächere US-Wirtschaftsdaten lassen jedoch Zweifel am weiteren Tempo der geldpolitischen Straffung aufkommen, was den Silberpreis zusätzlich stützt.

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Abseits der tagesaktuellen Politik diktiert die physische Nachfrage den übergeordneten Trend. Der Markt verzeichnet 2026 voraussichtlich das sechste Angebotsdefizit in Folge. Die Treiber sind klar definiert: Hightech-Anwendungen, der 5G-Ausbau und die Batterietechnik benötigen zwingend die spezifischen chemischen und physikalischen Eigenschaften des Edelmetalls.

Diese ungebrochene industrielle Nachfrage bildet ein solides Fundament für die Preisentwicklung. Die Analysten von J.P. Morgan Research ziehen aus der Kombination von physischem Mangel und robustem Bedarf eine klare Schlussfolgerung. Sie prognostizieren für das laufende Gesamtjahr einen durchschnittlichen Silberpreis von 81 US-Dollar pro Unze.

Solange die industrielle Nachfrage das verfügbare Angebot derart übersteigt, bleibt das fundamentale Setup für das Edelmetall konstruktiv. Kurzfristige Rücksetzer durch eine straffe Fed-Politik oder geopolitische Störfeuer ändern nichts an der physischen Verknappung, die den Boden für das von J.P. Morgan avisierte Preisniveau bereitet.

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(26.03.2026)

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