Silber: Das sechste Defizit-Jahr ( Finanztrends)

26.03.2026, 2724 Zeichen

Diplomatische Signale aus Washington und Teheran haben die jüngste Anspannung an den Rohstoffmärkten kurzfristig gelindert. Während geopolitische Schlagzeilen für tägliche Schwankungen sorgen, rückt ein viel fundamentaleres Problem in den Hintergrund. Der Silbermarkt steuert im Jahr 2026 auf ein anhaltendes strukturelles Ungleichgewicht zu.

Entspannung im Nahen Osten

Gestern kletterte der Spot-Preis zeitweise über die Marke von 74 US-Dollar pro Unze. Auslöser für diese Erholung war eine fünftägige diplomatische Atempause im Nahen Osten. US-Präsident Trump signalisierte Verhandlungsbereitschaft mit dem Iran, was die Sorgen vor einer ölpreisgetriebenen Inflation sofort dämpfte. Zwar wies Teheran offizielle Gespräche zurück, die bloße Aussicht auf eine Deeskalation an der Straße von Hormuz reichte jedoch aus, um die Marktstimmung aufzuhellen.

Parallel dazu bewerten Investoren die makroökonomische Lage neu. Die US-Notenbank Fed behält ihre restriktive Zinspolitik vorerst bei. Schwächere US-Wirtschaftsdaten lassen jedoch Zweifel am weiteren Tempo der geldpolitischen Straffung aufkommen, was den Silberpreis zusätzlich stützt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Silber Preis ?

Industrie saugt den Markt leer

Abseits der tagesaktuellen Politik diktiert die physische Nachfrage den übergeordneten Trend. Der Markt verzeichnet 2026 voraussichtlich das sechste Angebotsdefizit in Folge. Die Treiber sind klar definiert: Hightech-Anwendungen, der 5G-Ausbau und die Batterietechnik benötigen zwingend die spezifischen chemischen und physikalischen Eigenschaften des Edelmetalls.

Diese ungebrochene industrielle Nachfrage bildet ein solides Fundament für die Preisentwicklung. Die Analysten von J.P. Morgan Research ziehen aus der Kombination von physischem Mangel und robustem Bedarf eine klare Schlussfolgerung. Sie prognostizieren für das laufende Gesamtjahr einen durchschnittlichen Silberpreis von 81 US-Dollar pro Unze.

Solange die industrielle Nachfrage das verfügbare Angebot derart übersteigt, bleibt das fundamentale Setup für das Edelmetall konstruktiv. Kurzfristige Rücksetzer durch eine straffe Fed-Politik oder geopolitische Störfeuer ändern nichts an der physischen Verknappung, die den Boden für das von J.P. Morgan avisierte Preisniveau bereitet.

Anzeige

Silber Preis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Silber Preis-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten Silber Preis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Silber Preis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Silber Preis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(26.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner wienerberger

wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...