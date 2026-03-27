Gold: Divergenz im Edelmetallmarkt ( Finanztrends)

27.03.2026, 3315 Zeichen

Starker Dollar, steigende Anleiherenditen und geopolitische Eskalation im Nahen Osten — der Goldpreis geriet gestern unter erheblichen Druck. Gleichzeitig expandiert der Markt für tokenisiertes Gold still und leise auf neue Dimensionen.

Warum der sichere Hafen gerade Gegenwind hat

Ein Rückgang von über drei Prozent am Donnerstag lässt sich auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurückführen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe kletterte auf rund 4,42 Prozent — ein Niveau, das die Opportunitätskosten für das zinslose Edelmetall spürbar erhöht. Hinzu kam ein erstarkender Dollar, der Gold für internationale Käufer verteuert.

Verschärft wurde die Lage durch sektorübergreifende Verkäufe. Angesichts fallender Aktienmärkte lösten Investoren offenbar auch Edelmetallpositionen auf, um Liquidität zu schaffen. Die OECD hob zugleich ihre Inflationsprognose für die USA auf 4,2 Prozent für 2026 an — ein Signal, das weitere Zinsrestriktivität impliziert und den Druck auf Gold verstärkte.

Paradox wirkt dabei die Lage im Nahen Osten. Israel meldete am 26. März die Tötung eines iranischen Marinechefs; der Iran kündigte daraufhin Gebühren für Schiffe in der Straße von Hormus an. Brent-Öl sprang auf über 108 Dollar pro Barrel. Statt Gold als klassischen Krisenhedge zu beflügeln, schürte die Energiepreis-Eskalation vor allem Inflationsängste — und damit Erwartungen weiterer Zinserhöhungen. Der Dollar übernahm die Rolle des primären sicheren Hafens.

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Mit einem Kurs von 4.449,50 USD liegt Gold rund 18 Prozent unter seinem Januarhoch von 5.450 USD. Der 50-Tage-Durchschnitt bei knapp 4.993 USD rückt als technischer Widerstand in weite Ferne.

Tokenisiertes Gold auf dem Vormarsch

Während der Spotmarkt unter Druck steht, vollzieht sich im digitalen Segment eine bemerkenswerte Entwicklung. Tether Gold (XAU₮) wurde gestern offiziell auf der BNB Chain und bei Binance eingeführt. Der Emittent hält nach eigenen Angaben für jeden Token physisches Gold in Schweizer Tresoren — 1:1 gedeckt.

Das Timing ist kein Zufall: Der Markt für tokenisiertes Gold hat ein Gesamtvolumen von über vier Milliarden Dollar erreicht, Tether Gold hält davon rund 2,5 Milliarden. Die Erweiterung auf weitere Blockchains zielt auf mehr Liquidität und eine tiefere Integration in dezentrale Finanzanwendungen. Der physische Markt kämpft derweil mit anderen Problemen — zuletzt warnte die Polizei im Kreis Lippe vor gefälschten Goldbarren, die über Kleinanzeigenportale verkauft wurden.

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Ob der Spotpreis kurzfristig Boden findet, hängt maßgeblich davon ab, wie sich die Lage rund um die Straße von Hormus entwickelt. Eine Entspannung zwischen den USA und dem Iran könnte den Inflationsdruck am Energiemarkt dämpfen — und damit auch den Zinserwartungen, die Gold derzeit belasten, die Grundlage entziehen.

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(27.03.2026)

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