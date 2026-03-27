Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Finanztrends)

27.03.2026, 6345 Zeichen

Südasien wird zum neuen Zentrum des Welthandels. Nach dem historischen EU-Indien-Abkommen steht nun auch ein Pakt mit Großbritannien vor dem Abschluss. Für deutsche Exporteure, besonders im Maschinenbau, eröffnen sich riesige Chancen.

Ein historischer Deal für den EU-Export

Der eigentliche Game-Changer ist das Freihandelsabkommen (FTA) zwischen der EU und Indien, das Ende Januar 2026 besiegelt wurde. Derzeit läuft die finale juristische Prüfung in allen 27 Mitgliedstaaten. Ziel ist die Unterzeichnung bis November 2026, damit das Abkommen Anfang 2027 in Kraft treten kann. Die Auswirkungen sind gewaltig: Über 96 Prozent der EU-Warenexporte nach Indien werden von Zöllen befreit oder deutlich günstiger. Das spart europäischen Unternehmen Schätzungen zufolge rund vier Milliarden Euro an Zollgebühren pro Jahr.

Besonders profitieren werden Lebensmittel wie Wein, Olivenöl und Schokolade, die bisher mit prohibitiv hohen Schutzzöllen belegt waren. Der Zugang zum indischen Markt mit 1,45 Milliarden Verbrauchern wird revolutioniert. Experten rechnen damit, dass die EU-Exporte nach Indien bis 2032 sogar noch einmal um das Doppelte steigen könnten. Parallel beginnen bereits Verhandlungen über ein Sicherheitsabkommen, das die Zusammenarbeit in sensiblen Bereichen wie Verteidigung und Cybersicherheit erleichtern soll.

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Deutscher Maschinenbau als großer Gewinner

Für die deutsche Wirtschaft, insbesondere den Mittelstand im Maschinen- und Anlagenbau, sind die Perspektiven hervorragend. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) prognostiziert für das laufende Jahr ein Exportplus von 10 bis 15 Prozent nach Indien. Treiber ist das indische Industrieprogramm "Viksit Bharat", das den Anteil der verarbeitenden Industrie an der Wirtschaftsleistung massiv steigern will.

Bereits 2025 exportierte Deutschland Maschinen im Wert von etwa vier Milliarden Euro nach Indien – ein Wert, der nun neue Rekorde brechen dürfte. Die Nachfrage ist vor allem in den Bereichen Energieübertragung, Baumaschinen und Logistik hoch. Durch das FTA werden auch technische Handelshemmnisse abgebaut und Standards angeglichen. Das erleichtert es vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), sich in indische Lieferketten zu integrieren und von reinen Exportgeschäften zu echten Industriepartnerschaften überzugehen.

Region im Aufschwung: Bangladesch und Sri Lanka stabilisieren sich

Neben dem Riesen Indien gewinnt die gesamte Region an Stabilität. Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognosen für Bangladesch und Sri Lanka zuletzt nach oben korrigiert. Die akuten Finanzkrisen in beiden Ländern lassen nach, die Leistungsbilanzen verbessern sich. Das schafft ein berechenbareres Umfeld für internationale Exporteure.

Bangladesch befindet sich in einem entscheidenden Übergang, da es den Status eines am wenigsten entwickelten Landes (LDC) verliert. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, treibt das Land neue Handelsabkommen und Infrastrukturprojekte voran. Sri Lankas Erholung wird von einem starken Tourismus und steigenden Überweisungen aus dem Ausland getragen. Die Wirtschaftsleistung soll noch 2026 wieder das Niveau von 2018 erreichen. Für Exporteure bedeutet das neue Nachfrage nach Rohstoffen, Konsumgütern und Infrastrukturtechnologie. Das Gesamtwachstum der Region dürfte sich 2026 zwar auf 5,8 bis 6,2 Prozent leicht abschwächen – ein Zeichen für anhaltende externe Risiken.

Neue Geopolitik des Handels: Diversifikation wird überlebenswichtig

Die Handelslandschaft wird jedoch nicht nur von neuen Chancen, sondern auch von wachsendem Protektionismus geprägt. Ein neues Handelsabkommen zwischen Indien und den USA vom Februar 2026 hat die Spielregeln verändert. Es senkte die gegenseitigen Zölse von bis zu 50 Prozent auf nur noch 18 Prozent. Das verschafft indischen Exporteuren einen deutlichen Wettbewerbsvorteil auf dem wichtigen US-Market – auf Kosten regionaler Konkurrenten wie Pakistan, Bangladesch und Sri Lanka. Deren Exporte im Wert von umgerechnet 2,6 Milliarden Euro gelten nun als gefährdet.

Gleichzeitig verändert sich die Struktur der südasiatischen Exporte grundlegend. Elektronik, Arzneimittel und Pharmaprodukte machten im Geschäftsjahr 2025/26 bereits über 41 Prozent der indischen Exporte aus und überflügelten damit traditionelle Sektoren wie Textilien. Dieser Wandel hin zu hochwertiger Technologie stellt neue Anforderungen an Handelskonformität und Lieferkettentransparenz. Erfolg hat künftig, wer nicht nur auf Wirtschaftskraft und Distanz setzt, sondern auch auf regulatorische Harmonisierung und geopolitische Stabilität.

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Was kommt als Nächstes?

Die nächsten sechs bis zwölf Monate sind ein kritisches Zeitfenster für Exporteure, um sich vor dem endgültigen Inkrafttreten des EU-Indien-Abkommens zu positionieren. Unternehmen sollten den Ratifizierungsprozess im Europäischen Parlament genau verfolgen, der Mitte 2026 einen Meilenstein erreichen soll.

Bereits im Mai 2026 wird das parallel ausgehandelte Indien-Großbritannien-FTA in Kraft treten. Es gewährt 99 Prozent der indischen Exporte zollfreien Zugang zum britischen Markt und dient als Blaupause für moderne Abkommen, die Waren, Dienstleistungen und Arbeitskräftemobilität gleichermaßen berücksichtigen. Seine Umsetzung wird zeigen, wie sich reduzierte Zölle auf Luxusgüter, Autos und Whisky auf das Konsumverhalten in der Region auswirken.

Ab 2027 wird der Fokus von Zollverhandlungen auf regulatorische Zusammenarbeit und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Handelslogistik übergehen. Südasien ist kein Billiglohn-Standort mehr, sondern ein anspruchsvoller Wachstumsmarkt, der High-Tech-Lösungen und langfristiges strategisches Engagement erfordert.

(27.03.2026)

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