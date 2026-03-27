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Novo Nordisk Aktie: Zulassung, aber Kursrückgang ( Finanztrends)

27.03.2026, 2018 Zeichen

Gute Neuigkeiten aus regulatorischer Sicht, trotzdem steht die Aktie heute unter Druck. Novo Nordisk hat in der Nacht zum Freitag die FDA-Zulassung für Awiqli erhalten — das erste wöchentlich verabreichte Basalinsulin überhaupt. Der Kursrückgang von rund zwei Prozent hat dabei einen simplen, technischen Grund.

Ex-Dividende erklärt den Rückgang

Heute wird die Aktie ex-Dividende gehandelt. Nach der gestrigen Hauptversammlung steht die Ausschüttung von 7,95 dänischen Kronen — umgerechnet rund 1,06 Euro — fest. Solche Abgänge spiegeln sich im Kurs automatisch wider und erklären den heutigen Rücksetzer vollständig. Kein Grund zur Panik also.

Was Awiqli bedeutet

Die FDA-Zulassung ist dennoch ein echter Fortschritt. Bisher mussten Typ-2-Diabetiker täglich Basalinsulin spritzen. Awiqli reduziert das auf eine einzige Injektion pro Woche — ein klarer Komfortgewinn für Patienten. Die Zulassung stützt sich auf das ONWARDS-Studienprogramm, in dem rund 2.680 Erwachsene mit unkontrolliertem Typ-2-Diabetes untersucht wurden. Wirksamkeit und Sicherheitsprofil überzeugten die Behörde.

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Novo Nordisk plant den US-Marktstart von Awiqli — verabreicht über das FlexTouch-Gerät — für die zweite Jahreshälfte 2026. Das Präparat ist damit nun in den USA, der EU sowie 13 weiteren Ländern zugelassen.

Der heutige Kursverlauf täuscht über die Substanz dieser Meldung hinweg. Die Zulassung stärkt die Insulinsparte des Konzerns zu einem Zeitpunkt, an dem andere Marktteilnehmer ihr Engagement in diesem Bereich zurückfahren.

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(27.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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