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Psychische Belastung bei Kindern erreicht neuen Höchststand ( Finanztrends)

27.03.2026, 4389 Zeichen

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland hat einen kritischen Punkt erreicht. Neue Studien zeigen Rekordwerte – besonders betroffen sind Kinder aus Trennungsfamilien. Gleichzeitig steht eine große Reform des Kindschaftsrechts bevor.

Studie belegt: Jeder vierte Schüler stark belastet

Die Trendstudie „Jugend in Deutschland 2026“ und das „Deutsche Schulbarometer“ zeichnen ein alarmierendes Bild. Demnach leidet mittlerweile jedes vierte Schulkind unter überdurchschnittlich starken psychischen Belastungen. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben 29 Prozent an, psychologische Hilfe zu benötigen.

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Psychische Belastungen bei Kindern entstehen oft durch ungelöste Spannungen im Umfeld, weshalb eine professionelle Deeskalation entscheidend ist. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt, wie man Konflikte sicher schlichtet und so die psychische Gesundheit nachhaltig fördert. 4-Schritte-Plan zur Konfliktschlichtung kostenlos herunterladen

Experten sprechen von einem anhaltenden „Krisenmodus“. Globale Unsicherheiten, wirtschaftlicher Druck und familiäre Konflikte treffen hier aufeinander. Die soziale Kluft wird größer: Kinder aus einkommensschwachen Familien weisen eine Belastungsquote von 31 Prozent auf.

Ein neuer Trend ist die Flucht in digitale Welten. 60 Prozent der jungen Menschen nutzen ihr Smartphone suchtähnlich. Viele greifen bei Problemen auf KI-gestützte Beratung zurück, weil klassische Therapieplätze fehlen.

Wenn die Familie zum Stressfaktor wird

Besonders prekär ist die Lage für Kinder in hochstrittigen Trennungssituationen. Wissenschaftler betonen: Nicht die Trennung an sich schadet, sondern anhaltende elterliche Konflikte. Die Kinder geraten in Loyalitätskonflikte und entwickeln chronischen Stress.

Die Folgen reichen von Angststörungen bis zu depressiven Symptomen. Längsschnittdaten zeigen sogar langfristige Auswirkungen: Kinder aus Trennungsfamilien bekommen später statistisch gesehen weniger eigene Kinder. Forscher führen das auf eine veränderte Wahrnehmung von Beziehungsstabilität zurück.

Kritisch ist auch die Wohnsituation nach der Trennung. Asymmetrische Betreuungsmodelle bei anhaltendem Streit führen oft zur emotionalen Überforderung der Kinder. Der verbleibende Elternteil agiert durch die Doppelbelastung häufig am Limit.

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Politik unter Druck: Reform des Kindschaftsrechts

Die Politik muss handeln – und das schnell. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss bis Ende März eine verfassungskonforme Neuregelung im Kindschaftsrecht in Kraft treten. Der Bundestag hat bereits Änderungen beschlossen, um den „Wettlauf um die Vaterschaft“ zu beenden.

Diese rechtlichen Anpassungen sind Teil einer größeren Reform des Sorge- und Umgangsrechts. Das Bundesjustizministerium will Trennungsfamilien besser unterstützen und partnerschaftliche Betreuung ermöglichen. Gleichzeitig soll der Schutz vor häuslicher Gewalt in Sorgeverfahren verbessert werden.

Doch Sozialverbände mahnen: Rechtliche Reformen allein reichen nicht. Angesichts einer aktuellen Dunkelfeldstudie zu partnerschaftlicher Gewalt fordern Experten einen massiven Ausbau von Beratungs- und Präventionsangeboten. Nur frühe Intervention kann verhindern, dass Trennungskonflikte chronisch werden.

Schule als Schutzraum – aber wie?

In den kommenden Monaten wird die Deabtte über die Rolle der Schulen lauter. Kinder verbringen einen Großteil ihrer Zeit im Unterricht – kann die Schule zum Schutzraum werden? Bildungsexperten fordern, das Wohlbefinden direkt im Unterricht zu fördern.

Ein gutes Klassenklima und unterstützende Lehrkräfte gelten als wesentliche Schutzfaktoren. Sie können die Resilienz von Kindern in schwierigen Lebensphasen stärken. Gleichzeitig gewinnen spezielle Interventionsprogramme an Bedeutung, die die Kommunikation zwischen getrennten Eltern verbessern.

Klar ist: Angesichts der neuen Höchststände bei psychischen Belastungen ist ein gesamtgesellschaftliches Umdenken nötig. Die Reform des Kindschaftsrechts ist ein erster Schritt. Ob sie die familiäre Konfliktdynamik entschärfen kann, wird sich zeigen.


(27.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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