» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, DO & CO ...

26.05.2026, 2788 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Pfingstmontag deutliche Kursgewinne verbuchen können und zeigte sich damit in Rekordlaune. Der heimische Leitindex ATX gewann am Sitzungsende satte 2,77 Prozent und schloss bei 6.148,24 Zählern auf einem neuen Rekordhoch. Der breiter gefasste ATX Prime zog ebenfalls kräftig um 2,65 Prozent auf 3.036,70 Punkte an. Auch das europäische Umfeld zeigte sich von seiner starken Seite und konnte einheitlich klare Aufschläge verbuchen. Davor hatten bereits die Aktienmärkte in Asien positive Vorgaben geliefert. Für Auftrieb an den Märkten sorgten vor allem die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs sowie die merklich gesunkenen Ölpreise. Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf sowie Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren. Nach optimistischen Aussagen hat US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf eine rasche Vereinbarung mit dem Iran allerdings wieder gedämpft. In einem Beitrag in den sozialen Medien schloss Trump eine "übereilte" Übereinkunft aus. Teheran meldete am Montag zwar Fortschritte in den Verhandlungen, einige strittige Punkte sind aber offenbar noch ungeklärt: So kündigte der Iran an, für die Durchfahrt der Straße von Hormuz Gebühren kassieren zu wollen.

Konjunkturdaten standen am Pfingstmontag keine zur Veröffentlichung an. Auch die Meldungslage zu den Unternehmen gestaltete sich feiertagsbedingt ausgesprochen dünn. Zudem blieben die US-Aktienmärkte wegen eines Feiertags geschlossen.

Unter den heimischen Einzelwerten konnten die Aktien von AT&S ihren aktuellen Höhenflug fortsetzen und zogen um gut zehn Prozent auf 144,00 Euro an. Bereits am Freitag hatten die Titel von einer guten Branchenstimmung in Halbleiterwerten sowie von Kurszielanhebungen profitieren können und waren gut zwölf Prozent hochgesprungen. Klar fester tendierten auch DO&CO mit einem Kursanstieg um 5,4 Prozent. Aktien aus der Reisebranche erfreuten sich europaweit guter Nachfrage. Bajaj Mobility kletterten 7,4 Prozent nach oben. Unter den Indexschwergewichten konnten sich Wienerberger um 3,7 Prozent verbessern. Erste Group stiegen um 4,8 Prozent, während Raiffeisen um knapp vier Prozent fester schlossen. voestalpine zeigten sich 2,9 Prozent im Plus. Zu den größeren Verlierern zählten SBO mit minus 3,35 Prozent. OMV verbesserten sich in einem negativen europäischen Branchenumfeld um 0,6 Prozent. Die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormuz belastete am Montag europaweit die Aktien von Ölkonzernen."

(26.05.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner

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Aktien auf dem Radar:AT&S, FACC, Infineon, Vonovia SE, Merck Co., Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Semperit, Zumtobel, EVN, Bawag, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, Porr, Strabag, Austriacard Holdings AG, DO&CO, Erste Group, RBI, SBO, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Josef Manner & Comp. AG, Amag.

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