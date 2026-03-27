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Redcare Pharmacy Aktie: Radikalumbau am Tiefpunkt ( Finanztrends)

27.03.2026, 3064 Zeichen

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy steht vor entscheidenden Wochen. Während der Aktienkurs massiv unter Druck steht und Investoren den jüngsten Margenschwund verdauen, plant das Unternehmen einen umfassenden personellen Neuanfang. Ein profilierter Neuzugang von Amazon soll nun das Ruder im Finanzressort herumreißen und das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen.

Die Dringlichkeit dieses Schritts spiegelt sich an der Börse wider: Das Papier markierte heute bei 31,72 Euro ein neues 52-Wochen-Tief und hat damit seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte seines Wertes eingebüßt.

Margendruck und asymmetrischer Wettbewerb

Verantwortlich für die Talfahrt war primär die strategische Neuausrichtung Anfang März. Das Management senkte das mittelfristige Margenziel von über acht auf nun mehr als fünf Prozent. Gleichzeitig wächst der Wettbewerbsdruck im Bereich der rezeptfreien Medikamente (OTC) durch geplante Online-Plattformen von Drogerieketten wie dm und Rossmann.

Allerdings greift diese Konkurrenz nicht überall. Im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) verfügt Redcare über einen strukturellen Burggraben. Rossmann hat bereits bestätigt, keine rezeptpflichtigen Arzneien anzubieten. In diesem Segment dominiert Redcare mit einem Marktanteil von 67 Prozent und peilt für 2026 einen Umsatz von über 670 Millionen Euro an.

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Amazon-Expertise für den Vorstand

Um sich gegen die Marktveränderungen zu rüsten, steht auf der Hauptversammlung am 15. April ein weitreichender Personalumbau an. Im Zentrum steht die formelle Ernennung von Hendrik Krampe zum neuen Finanzchef (CFO). Krampe bringt als ehemaliger Finanzdirektor für das europäische Marktplatzgeschäft von Amazon acht Jahre Erfahrung in der Skalierung digitaler Geschäftsmodelle mit.

Auch das Kontrollgremium wird weitreichend neu besetzt. Folgende Kandidaten stehen für den Aufsichtsrat zur Wahl:
- Anja Hendel
- Max Müller
- Peter Schmid von Linstow

Sie sollen die langjährigen Mitglieder Björn Söder, Jérôme Cochet und Jaska de Bakker ersetzen.

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Ein erstes konstruktives Signal lieferten im Vorfeld der Hauptversammlung die Leerverkäufer. Laut Daten des Analysehauses Hazeltree reduzierten Hedgefonds ihre Short-Positionen auf die Online-Apotheke zuletzt um mehr als zehn Prozent. Die erste echte Bewährungsprobe für das neu formierte Führungsteam folgt kurz nach dem Aktionärstreffen: Am 6. Mai präsentiert Redcare Pharmacy die Ergebnisse für das erste Quartal 2026.

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Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

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    Autor: Finanztrends

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