Studie: Väter erleben psychische Krise oft erst nach einem Jahr ( Finanztrends)

27.03.2026, 4236 Zeichen

Eine große Langzeitstudie enthüllt ein überraschendes Muster bei der psychischen Gesundheit von Vätern. Die Krise kommt oft mit massiver Verzögerung – und fällt in eine politisch festgefahrene Zeit in Deutschland.

Der verzögerte Wendepunkt

Forscher des Karolinska Institutet und der Sichuan-Universität analysierten Daten von über einer Million Vätern. Ihr Ergebnis, diese Woche im Fachjournal JAMA Network Open veröffentlicht, korrigiert das bisherige Bild. Während der Schwangerschaft und in den ersten Baby-Monaten sinkt das Risiko für eine psychiatrische Diagnose zunächst. Viele Väter sind im „Funktionsmodus“.

Doch etwa ein Jahr nach der Geburt steigt die Kurve steil an. Die Raten für depressionen und stressbedingte Störungen schießen um mehr als 30 Prozent über das Ausgangsniveau vor der Schwangerschaft. „Dieser verzögerte Anstieg wird oft übersehen“, sagt Forscherin Jing Zhou. Der Grund: Das engmaschige Betreuungsnetz für die Familie ist dann meist schon lockerer geknüpft.

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Deutschland ringt weiter um die Familienstartzeit

Die neuen Erkenntnisse treffen auf eine festgefahrene politische Debatte. Die geplante „Familienstartzeit“ – zwei Wochen bezahlte Freistellung für Väter nach der Geburt – ist auch im Frühjahr 2026 nicht umgesetzt. Eine EU-Richtlinie von 2019 verpflichtet Deutschland eigentlich seit 2022 dazu. Doch Finanzierungsstreitigkeiten in der Koalition blockieren das Gesetz.

Wirtschaftsverbände fürchten die Belastung für kleine Betriebe. Familienverbände und Gesundheitsökonomen drängen dagegen auf eine schnelle Einführung. Sie argumentieren mit der Stärkung der Vater-Kind-Bindung und der Entlastung für die Psyche beider Elternteile. Die EU-Kommission läuft derweil ein Vertragsverletzungsverfahren.

Wenn die Euphorie verblasst

Warum explodieren die Zahlen ausgerechnet nach zwölf Monaten? Psychologen führen es auf eine kumulative Belastung zurück: chronischer Schlafmangel, Beziehungsstress und der Druck, als Familienernährer schnell zurück in den Vollzeitjob zu müssen. Die anfängliche Euphorie ist verflogen, die Überforderung wird alltäglich – und Bewältigungsressourcen fehlen.

Unternehmen, die eigene Lösungen vorantreiben, wie Henkel oder SAP, berichten von Vorteilen: höhere Mitarbeiterbindung und weniger Ausfallzeiten. Für die meisten Väter in Deutschland bleibt das jedoch die Ausnahme. Die Studie macht klar: Die psychische Gesundheit von Vätern ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung mit Folgen für die Kinderentwicklung und Partnerschaften.

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Brauchen wir Vorsorge für Väter?

Die Studienergebnisse fordern ein Umdenken in der medizinischen Vorsorge. Bisher konzentrieren sich die Untersuchungen fast ausschließlich auf Mutter und Kind. Fachgesellschaften fordern nun, Väter systematisch in pädiatrische Kontrolltermine einzubeziehen.

„Die Transition zur Vaterschaft ist ein langfristiger Prozess“, betont Experte Donghao Lu. Wenn die Belastung erst sichtbar wird, wenn das Kind läuft, sind Hilfsangebote oft nicht mehr präsent. Notwendig ist eine stärkere Sensibilisierung für männliche Depressions-Symptome wie Reizbarkeit, sozialer Rückzug oder gesteigerter Arbeitseifer.

Wird 2026 das Jahr der Väter?

Die Parkbank-Debatte dürfte sich 2026 weiter zuspitzen. Der Druck der EU-Kommission könnte einen neuen Gesetzesentwurf im Herbst erzwingen. Gleichzeitig dürften Krankenkassen spezielle Programme für Väter ausbauen.

Digitale Coaching-Angebote und Väter-Netzwerke in Unternehmen gewinnen an Bedeutung. Die wissenschaftliche Evidenz spricht eine klare Sprache: Sie kann von Politik und Wirtschaft nicht länger ignoriert werden. Die Zeit des stillen Leidens vieler Väter könnte enden.

(27.03.2026)

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