Apple Aktie: Roadmap lockt Großkapital ( Finanztrends)

28.03.2026, 3023 Zeichen

Während der breite Markt bei Technologie-Schwergewichten selektiver wird, positionieren sich Großinvestoren bei Apple auffällig bullisch. Mehrere namhafte Fonds haben ihre Beteiligungen an dem Konzern zuletzt deutlich aufgestockt. Treiber dieser Entwicklung sind nicht nur überraschend starke Quartalszahlen, sondern vor allem die prall gefüllte Produkt-Pipeline für das späte Jahr 2026.

Starke Zahlen überzeugen Profis

Die jüngste Bilanz liefert handfeste Argumente für den Optimismus der Wall Street. Im ersten Quartal übertraf der iPhone-Hersteller mit einem Gewinn von 2,84 US-Dollar pro Aktie die Schätzungen deutlich, während der Umsatz auf 143,76 Milliarden US-Dollar kletterte. Besonders die Dienstleistungssparte erwies sich mit einem Wachstum von 14 Prozent erneut als verlässlicher Ertragsbringer.

Diese fundamentale Stärke zieht frisches Kapital an: Vermögensverwalter wie Elmwood Wealth Management bauten ihre Positionen zuletzt um über ein Drittel aus. Auch Wedmont Private Capital sowie NorthCrest Asset Management griffen zu und festigten die institutionelle Basis, die mittlerweile knapp 68 Prozent der ausstehenden Aktien hält.

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Falt-iPhone und 2-Nanometer-Chips

Der Blick der Anleger richtet sich jedoch zunehmend auf die zweite Jahreshälfte 2026. Berichten zufolge bereitet der Konzern eine massive Hardware-Offensive mit 15 neuen Produkten vor. Im Zentrum steht dabei das iPhone 18 Pro, dessen neuer A20-Pro-Chip im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt werden soll. Diese Architektur ist speziell darauf ausgelegt, komplexe KI-Sprachmodelle lokal auf dem Gerät zu verarbeiten.

Parallel dazu plant Apple offenbar den Einstieg in neue Formate. Ein 7,7 Zoll großes faltbares iPhone unter dem kommenden Betriebssystem iOS 27 soll neue Käuferschichten erschließen. Zusätzlich entwickelt das Unternehmen einen Smart-Home-Hub mit Display, um seine Präsenz im Markt für Heimautomatisierung strategisch auszubauen.

Hohe Erwartungen vor der Entwicklerkonferenz

Technisch zeigt sich der Titel mit einem RSI-Wert von 82,0 bei einem Freitagsschlusskurs von 215,30 Euro aktuell stark überkauft, was das hohe Momentum der jüngsten Käufe widerspiegelt. Analysten sehen fundamental weiteres Potenzial und rufen im Durchschnitt ein Kursziel von 297,58 US-Dollar aus.

Als nächster konkreter Katalysator für die Aktie fungiert die Entwicklerkonferenz WWDC vom 8. bis 12. Juni 2026. Dort wird das Management voraussichtlich detaillierte Einblicke in die KI-Fähigkeiten von iOS 27 geben und zeigen, wie die kommende Hardware-Generation softwareseitig flankiert wird.

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(28.03.2026)

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