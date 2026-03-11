SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Elektrogeräte-Tests: Deutsche Betriebe unter verschärfter Prüfpflicht ( Finanztrends)

11.03.2026

Die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte wird für deutsche Unternehmen 2026 zur zentralen Herausforderung. Hintergrund ist der vollständige Übergang zu verschärften europäischen Normen, die bei Verstößen hohe Haftungsrisiken bergen.

Neue Normen setzen den rechtlichen Rahmen

Die rechtliche Grundlage bildet nach wie vor die DGUV Vorschrift 3, die Arbeitgeber zum sicheren Betrieb elektrischer Anlagen und Geräte verpflichtet. Die technische Umsetzung hat sich jedoch grundlegend gewandelt. Die früher zusammengefasste Norm DIN VDE 0701-0702 wurde in zwei eigenständige europäische Standards aufgeteilt: DIN EN 50678 und DIN EN 50699.

Der sichere Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln ist ein Kernbestandteil des Arbeitsschutzes und erfordert regelmäßige Schulungen. Mit dieser fertigen PowerPoint-Vorlage inklusive Quiz bereiten Sie Ihre nächste Elektro-Unterweisung in nur 15 Minuten professionell vor. Elektro-Unterweisung Komplettpaket kostenlos herunterladen

Seit dem Auslaufen aller Übergangsfristen Ende 2023 sind diese getrennten Normen verbindlich. DIN EN 50678 regelt die Prüfung nach einer Reparatur. Die für den Betriebsalltag weitaus relevantere DIN EN 50699 legt die Verfahren für die wiederkehrende Prüfung aller tragbaren Elektrogeräte fest – vom Laptop bis zur Industriemaschine. Unternehmen mussten ihre Prüfprotokolle und Dokumentationssysteme entsprechend anpassen.

Risikobewertung bestimmt Prüfintervalle

Ein starres Prüfintervall gibt es nicht. Die Betriebssicherheitsverordnung schreibt vor, dass die Fristen auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden müssen. Maßgeblich sind der Einsatzort und die Beanspruchung der Geräte.

Auf Baustellen oder in feuchten Produktionshallen, wo die Gefahr von Beschädigungen hoch ist, sind Prüfungen oft alle sechs Monate nötig. In einem normalen Büroumfeld können Intervalle von ein bis zwei Jahren ausreichen. Die Prüfung selbst muss durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Aufsicht erfolgen und umfasst drei Schritte: Sichtprüfung, messtechnische Prüfung und Funktionsprüfung. Erst danach erhält das Gerät seine Prüfplakette.

Eine rechtssichere Gefährdungsbeurteilung ist die gesetzliche Basis für die Festlegung Ihrer Prüffristen und schützt Sie bei Kontrollen durch Aufsichtsbehörden. Dieser kostenlose Ratgeber liefert Ihnen bewährte Vorlagen und Checklisten, um die häufigsten Fehler bei der Erstellung zu vermeiden. Kostenlose GBU-Vorlagen und Checklisten sichern

Bei Verstößen drohen existenzielle Risiken

Die Einhaltung der Vorschriften ist keine Formalie. Wird bei einer Kontrolle durch die Berufsgenossenschaft keine aktuelle Prüfdokumentation vorgelegt, folgen sofort Bußgelder. Die eigentliche Gefahr liegt jedoch im Schadensfall.

Elektrische Defekte sind eine häufige Brandursache. Kommt es zu einem Brand oder einem Unfall durch ein nicht geprüftes Gerät, kann die Versicherung die Leistung verweigern. Bei grober Fahrlässigkeit drohen den verantwortlichen Führungskräften sogar strafrechtliche Konsequenzen und persönliche Haftung. Ein lückenhaftes Prüfprotokoll entlastet den Arbeitgeber vor Gericht in der Regel nicht.

Boom bei Schulungen und digitalen Lösungen

Die verschärften Anforderungen befeuern den Markt für Prüfdienstleistungen und Fachkräfteausbildung. Öffentliche Aufträge, wie eine bundesweite Ausschreibung der ÜSTRA Hannover im Februar 2026, zeigen den hohen Bedarf. Schulungsakademien verzeichnen starke Nachfrage nach Zertifikatslehrgängen zur neuen Normenlage.

Gleichzeitig setzen Unternehmen zunehmend auf Digitalisierung, um den Verwaltungsaufwand zu bewältigen. Moderne Prüfgeräte übertragen Messwerte automatisch in Cloud-basierte Managementsysteme, verknüpfen sie mit Geräte-Barcodes und schaffen Echtzeit-Übersichten über anstehende Prüftermine. Dies minimiert Fehler und schafft Transparenz in großen Liegenschaften.

Die klaren Vorgaben der neuen Normen lassen keinen Spielraum für Interpretation. Für deutsche Betriebe bleibt die proaktive Einhaltung der DGUV Vorschrift 3 der beste Schutz vor Unfällen, Betriebsunterbrechungen und finanziellen Risiken.


(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

1. Trading

    Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt

    Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




     

    1. Trading

      Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt

      Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...

