Börsegeschichte 3.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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03.07.2026, 506 Zeichen
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03.07.2020: Top 3: Semperit: 21.7476% - [Top 1: 99.9302% (16.09.1991), Top 2: 23.8731% (18.03.2026)]
Bisher gab es an einem 3. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.07. beträgt 0,15%. Der beste 03.07. fand im Jahr 2008 mit 1,69% statt, der schlechteste 03.07. im Jahr 1991 mit -2,53%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.07.)
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