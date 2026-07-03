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Börsegeschichte 3.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

03.07.2026, 506 Zeichen

Extrema:
03.07.2020: Top 3: Semperit: 21.7476% - [Top 1: 99.9302% (16.09.1991), Top 2: 23.8731% (18.03.2026)]

Bisher gab es an einem 3. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.07. beträgt 0,15%. Der beste 03.07. fand im Jahr 2008 mit 1,69% statt, der schlechteste 03.07. im Jahr 1991 mit -2,53%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.07.)


(03.07.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    03.07.2026, 506 Zeichen

    Extrema:
    03.07.2020: Top 3: Semperit: 21.7476% - [Top 1: 99.9302% (16.09.1991), Top 2: 23.8731% (18.03.2026)]

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