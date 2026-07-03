Nachlese: Peter Brezinschek (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.07.2026, 701 Zeichen
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2qhNsL72wjfd9519oUXHkn
- ATX fester
- ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO
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- Peter Brezinschek läutet die Opening Bell für Donnerstag. Ein gut gelaunter Podcast mit dem langjährigen Chefanalysten und damaligen Gründer von Raiffeisen Research ist heute live gegangen.
- Börse Frankfurt mit dem DAX fester, All-time-High zumindest in Sichtweite
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.07.)
Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200
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