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Nachlese: Peter Brezinschek (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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03.07.2026, 701 Zeichen

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2qhNsL72wjfd9519oUXHkn
- ATX fester
- ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO
- PIR-News: Raiffeisen Top-Picks, Andritz-Jubiläum, neue Technologie am Flughafen, Erste finanziert
- Peter Brezinschek läutet die Opening Bell für Donnerstag. Ein gut gelaunter Podcast mit dem langjährigen Chefanalysten und damaligen Gründer von Raiffeisen Research ist heute live gegangen.
- Börse Frankfurt mit dem DAX fester, All-time-High zumindest in Sichtweite
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.07.)


(03.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200




 

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Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

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