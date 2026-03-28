Digitouch Aktie: MarTech-Wandel läuft ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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28.03.2026, 1808 Zeichen
Digitouch S.p.A. befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Transformation. Vom klassischen Agenturgeschäft entwickelt sich das italienische Unternehmen konsequent hin zu einem spezialisierten MarTech-Anbieter. Während die kurzfristige Kursentwicklung zuletzt nachgab, setzt das Management auf die Integration von Künstlicher Intelligenz und E-Commerce-Lösungen.
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Der Fokus liegt auf der Verschmelzung von Marketing, Technologie und E-Commerce. Dieser strategische Schwenk folgt einem klaren Branchentrend, denn der weltweite MarTech-Markt soll bis 2027 auf über 215 Milliarden US-Dollar anwachsen. Digitouch positioniert sich hierbei als Partner für digitale Transformationsprojekte in Branchen wie Finanzen, Pharma und Einzelhandel.
Synergien durch Zukäufe
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