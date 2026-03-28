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Digitouch Aktie: MarTech-Wandel läuft ( Finanztrends)

28.03.2026, 1808 Zeichen

Digitouch S.p.A. befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Transformation. Vom klassischen Agenturgeschäft entwickelt sich das italienische Unternehmen konsequent hin zu einem spezialisierten MarTech-Anbieter. Während die kurzfristige Kursentwicklung zuletzt nachgab, setzt das Management auf die Integration von Künstlicher Intelligenz und E-Commerce-Lösungen.

Strategische Neuausrichtung und KI

Der Fokus liegt auf der Verschmelzung von Marketing, Technologie und E-Commerce. Dieser strategische Schwenk folgt einem klaren Branchentrend, denn der weltweite MarTech-Markt soll bis 2027 auf über 215 Milliarden US-Dollar anwachsen. Digitouch positioniert sich hierbei als Partner für digitale Transformationsprojekte in Branchen wie Finanzen, Pharma und Einzelhandel.

Synergien durch Zukäufe

Um Skaleneffekte besser zu nutzen, hat die Gruppe die Übernahme von Mobilesoft abgeschlossen. Ziel ist es, stärkere Synergien innerhalb der Geschäftsbereiche zu heben und die Effizienz zu steigern. Trotz eines Umsatzrückgangs im Jahr 2024 bescheinigten Berichte dem Geschäftsmodell im Frühjahr 2025 eine solide Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen.

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    Autor: Finanztrends

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