Ocugen Aktie: Frisches Geld, neue Ziele ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
28.03.2026, 2915 Zeichen
Das Biotech-Unternehmen Ocugen sammelt derzeit Pluspunkte an der Wall Street. Nach vielversprechenden klinischen Daten und einer frischen Kapitalspritze passen Analysten ihre Prognosen für den Gentherapie-Spezialisten spürbar nach oben an. Der Blick richtet sich nun auf ein entscheidendes zweites Halbjahr 2026, in dem wichtige Zulassungsschritte anstehen.
Höhere Kursziele und gesicherte Finanzierung
Die Experten von HC Wainwright reagierten diese Woche auf die jüngsten Geschäftsberichte und hoben ihre Gewinnschätzungen für das erste Quartal 2026 an. Gleichzeitig bestätigte die Investmentbank ihre Kaufempfehlung und setzte das Kursziel auf 10,00 US-Dollar herauf. Auch Chardan Capital hält an einer positiven Bewertung und einem Ziel von 7,00 US-Dollar fest.
Die Zuversicht der Analysten stützt sich nicht zuletzt auf eine gestärkte Bilanz. Durch die Ausübung von Optionsscheinen nahm das Unternehmen im März 15 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen ein. Damit ist die Finanzierung bis in das erste Quartal 2027 gesichert. An der Börse spiegelt sich diese verbesserte Ausgangslage in einem soliden Aufwärtstrend wider: Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier ein Plus von rund 38 Prozent und notiert mit einem Freitagsschlusskurs von 1,63 Euro deutlich über der 200-Tage-Linie.
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Der Fahrplan für die Gentherapien
Das frische Kapital wird dringend benötigt, um die drei wichtigsten klinischen Programme für Netzhauterkrankungen voranzutreiben. Eine aktuelle Investorenpräsentation liefert dazu konkrete Zeitpläne für die kommenden Monate:
- OCU400: Die Rekrutierung für die Phase-3-Studie zur Behandlung von Retinitis pigmentosa ist abgeschlossen. Der rollierende Antrag auf Marktzulassung (BLA) soll planmäßig im dritten Quartal 2026 starten.
- OCU410: Phase-2-Daten zeigten bei der optimalen mittleren Dosis eine Reduzierung des Läsionswachstums um 31 Prozent. Eine globale Phase-3-Studie ist ebenfalls für das dritte Quartal angesetzt.
- OCU410ST: Für dieses Programm zur Behandlung der Stargardt-Krankheit werden im dritten Quartal erste Zwischenergebnisse der laufenden Phase-2/3-Studie erwartet.
Mit der verlängerten Kapitalreichweite und den angehobenen Analystenschätzungen im Rücken steuert Ocugen nun auf eine dichte Abfolge von Meilensteinen zu. Das dritte Quartal 2026 wird mit dem geplanten Zulassungsantrag für OCU400 und neuen klinischen Daten den weiteren Weg des Unternehmens zur möglichen Kommerzialisierung maßgeblich definieren.
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