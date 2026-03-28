SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

OHB Aktie: Milliarden-Polster wächst ( Finanztrends)

28.03.2026, 2794 Zeichen

Europas Regierungen pumpen gewaltige Summen in die Raumfahrt – und der Bremer Satellitenbauer OHB sammelt die Aufträge ein. Der frisch veröffentlichte Jahresbericht für 2025 untermauert eindrucksvoll, wie stark das Unternehmen von diesem geopolitischen Trend profitiert. Mit einem historischen Auftragsbestand im Rücken richtet das Management den Blick nun auf ambitionierte Mittelfristziele.

Starkes Wachstum auf allen Ebenen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kletterte die Gesamtleistung um beachtliche 21 Prozent auf rund 1,25 Milliarden Euro. Auch die Profitabilität zog spürbar an. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg von 111,1 auf 125,6 Millionen Euro. Diese Zahlen belegen, dass die angestrebte Industrialisierung der Satellitenfertigung erste Früchte trägt und das Unternehmen seine Margen im Griff behält. Aktionäre sollen an dieser operativen Stärke mit einer stabilen Dividende von 0,60 Euro je Anteilsschein partizipieren.

Planungssicherheit durch Rekordaufträge

Die eigentliche Stärke des Konzerns liegt in der langfristigen Planungssicherheit. Zum Jahresende 2025 türmte sich der feste Auftragsbestand auf den Rekordwert von knapp 3,2 Milliarden Euro. Die Verteilung auf die Kernsegmente stellt sich wie folgt dar:

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei OHB SE?

  • Space Systems: 2.508 Mio. Euro
  • Access to Space: 362 Mio. Euro
  • Digital: 324 Mio. Euro

Vor allem das Hauptsegment "Space Systems" profitiert massiv von staatlichen Budgets. Großprojekte wie die ESA-Mission LISA oder die Arktis-Satellitenkonstellation EPS-Sterna füllen die Kapazitäten auf Jahre hinaus. Zusätzlichen Rückenwind liefert das Rekordbudget der europäischen Raumfahrtagentur ESA von über 22 Milliarden Euro bis 2028 sowie die steigenden deutschen Militärausgaben für weltraumgestützte Infrastruktur.

Auf Basis dieses massiven Auftragspolsters peilt das Management bis 2028 einen Umsatzsprung auf über zwei Milliarden Euro an. Die Börse honoriert diese Aussichten bereits umfassend. Bei einem aktuellen Kurs von 257 Euro bringt es OHB auf eine Marktkapitalisierung von 4,9 Milliarden Euro. Da sich nach den strategischen Investitionen der vergangenen Jahre nur noch 4,89 Prozent der Aktien im Streubesitz befinden, dürfte das Angebot an handelbaren Papieren extrem verknappt bleiben. Dies stützt das aktuelle Kursniveau ab, sorgt aber bei neuen Auftragsmeldungen für schnelle Preisaufschläge.

Anzeige

OHB SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue OHB SE-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten OHB SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für OHB SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

OHB SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
Lanxess und BASF vs. Valneva und GlaxoSmithKline – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
Mayr-Melnhof und Andritz vs. Palfinger und RHI – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Zykliker Österreich




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    #gabb #2070
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Anton Bruehl
    Mexico
    1933
    Delphic Studios

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    28.03.2026, 2794 Zeichen

    Europas Regierungen pumpen gewaltige Summen in die Raumfahrt – und der Bremer Satellitenbauer OHB sammelt die Aufträge ein. Der frisch veröffentlichte Jahresbericht für 2025 untermauert eindrucksvoll, wie stark das Unternehmen von diesem geopolitischen Trend profitiert. Mit einem historischen Auftragsbestand im Rücken richtet das Management den Blick nun auf ambitionierte Mittelfristziele.

    Starkes Wachstum auf allen Ebenen

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr kletterte die Gesamtleistung um beachtliche 21 Prozent auf rund 1,25 Milliarden Euro. Auch die Profitabilität zog spürbar an. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg von 111,1 auf 125,6 Millionen Euro. Diese Zahlen belegen, dass die angestrebte Industrialisierung der Satellitenfertigung erste Früchte trägt und das Unternehmen seine Margen im Griff behält. Aktionäre sollen an dieser operativen Stärke mit einer stabilen Dividende von 0,60 Euro je Anteilsschein partizipieren.

    Planungssicherheit durch Rekordaufträge

    Die eigentliche Stärke des Konzerns liegt in der langfristigen Planungssicherheit. Zum Jahresende 2025 türmte sich der feste Auftragsbestand auf den Rekordwert von knapp 3,2 Milliarden Euro. Die Verteilung auf die Kernsegmente stellt sich wie folgt dar:

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei OHB SE?

    • Space Systems: 2.508 Mio. Euro
    • Access to Space: 362 Mio. Euro
    • Digital: 324 Mio. Euro

    Vor allem das Hauptsegment "Space Systems" profitiert massiv von staatlichen Budgets. Großprojekte wie die ESA-Mission LISA oder die Arktis-Satellitenkonstellation EPS-Sterna füllen die Kapazitäten auf Jahre hinaus. Zusätzlichen Rückenwind liefert das Rekordbudget der europäischen Raumfahrtagentur ESA von über 22 Milliarden Euro bis 2028 sowie die steigenden deutschen Militärausgaben für weltraumgestützte Infrastruktur.

    Auf Basis dieses massiven Auftragspolsters peilt das Management bis 2028 einen Umsatzsprung auf über zwei Milliarden Euro an. Die Börse honoriert diese Aussichten bereits umfassend. Bei einem aktuellen Kurs von 257 Euro bringt es OHB auf eine Marktkapitalisierung von 4,9 Milliarden Euro. Da sich nach den strategischen Investitionen der vergangenen Jahre nur noch 4,89 Prozent der Aktien im Streubesitz befinden, dürfte das Angebot an handelbaren Papieren extrem verknappt bleiben. Dies stützt das aktuelle Kursniveau ab, sorgt aber bei neuen Auftragsmeldungen für schnelle Preisaufschläge.

    Anzeige

    OHB SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue OHB SE-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

    Die neusten OHB SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für OHB SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    OHB SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

    » Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

    » Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

    » Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

    » Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

    » Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

    » Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

    » Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
    D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
    Lanxess und BASF vs. Valneva und GlaxoSmithKline – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
    Mayr-Melnhof und Andritz vs. Palfinger und RHI – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Zykliker Österreich




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      #gabb #2070
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de