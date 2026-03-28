Oliver Riedel: Der designierte CEO der Baader Bank (Podcast)
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Oliver Riedel wird zum 1. Juli 2026 neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) der Baader Bank AG. Er löst Nico Baader ab, der nach elf Jahren als CEO zurücktritt. Riedel ist seit 2010 bei der Bank, gehört seit 2015 dem Vorstand an und war zuletzt als stellvertretender CEO für den Marktbereich verantwortlich. In der Podcast-Episode „Börsepeople im Podcast S14/24" begrüßte Host Christian Drastil den damaligen Deputy CEO Oliver Riedel live von der 13. Baader Investment Conference in München – und bekommt dabei tiefe Einblicke in die Strategie eines der wichtigsten deutschen Kapitalmarktakteure. Der Weg zur Baader Bank: Vom BayernLB-Lehrling zum Vorstand Oliver Riedels Karriere im Bankwesen begann 1995 mit einer klassischen Banklehre bei der BayernLB in Nürnberg. Dort erhielt er über ein Nachwuchs-Händler-Programm...
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