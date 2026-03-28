Resilienz-Forschung erhält Millionen und internationale Partner ( Finanztrends)

28.03.2026, 4056 Zeichen

Deutschland investiert massiv in die Erforschung psychischer Widerstandskraft. In dieser Woche sicherte die Leibniz-Gemeinschaft die Finanzierung des Verbunds „Resilient Ageing“ bis 2030. Parallel startete eine internationale Initiative für vergleichbare Gesundheitsdaten.

Die neuen Maßnahmen zeigen: Resilienz ist kein Modethema mehr, sondern wird als systemrelevante Ressource behandelt. Die Förderung soll Antworten auf den demografischen Wandel und die Zunahme psychischer Belastungen liefern.

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Forschungsverbund „Resilient Ageing“ bis 2030 gesichert

Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft verlängerte die Förderung für den interdisziplinären Forschungsverbund offiziell. 14 Institute aus Biologie, Medizin, Psychologie und Sozialwissenschaften arbeiten darin zusammen. Ihr Ziel ist es, die „Gesundheitsspanne“ zu maximieren – also die Jahre in geistiger und körperlicher Vitalität.

„Nicht nur die Lebenserwartung zu erhöhen, sondern die Qualität dieser Jahre zu sichern, ist die zentrale Aufgabe“, so die Stoßrichtung. Der Verbund analysiert molekulare Alterungsprozesse genauso wie psychologische Bewältigungsstrategien und gesellschaftliche Rahmenbedingungen.

Neue Allianz für weltweite Vergleichbarkeit

Flankiert wird die nationale Förderung durch internationale Kooperation. Die „International Common Indicators Initiative“ (ICII) wurde von Forschungseinrichtungen aus Japan, Deutschland und den Niederlanden unterzeichnet. Sie soll erstmals weltweit vergleichbare Standards für psychische Gesundheit und Resilienz etablieren.

Damit soll die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen künftig international messbar werden. Gleichzeitig zeichnete die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Nachwuchswissenschaftler aus, deren Arbeit zur Widerstandsfähigkeit – von KI-Systemen bis zur Cybersicherheit – beiträgt.

Arbeitswelt: Neue Regeln treffen auf alarmierende Daten

Seit Jahresbeginn gilt eine reformierte Arbeitsschutzvorschrift. Eine wesentliche Neuerung: Auch Arbeitspsychologen können sich nun zur Fachkraft für Arbeitssicherheit qualifizieren. Das soll psychische Belastungen im Betrieb besser adressieren.

Doch diese regulatorischen Fortschritte treffen auf eine brutale Realität. Der aktuelle „State of Workforce Mental Health Report“ verzeichnet einen Anstieg schwerer psychischer Krisenfälle um 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Paradoxerweise sinkt laut Umfragen gleichzeitig die Priorität, die Arbeitnehmer dem Thema beimessen.

Experten warnen vor einer Erschöpfungsspirale. Die individuelle Widerstandskraft droht, durch dauerhafte Systemüberlastung untergraben zu werden.

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Vom Soft Skill zum harten Standortfaktor

Die Bundesregierung fasst Resilienz inzwischen weitaus breiter auf. Ihre neue Wirtschaftsschutzstrategie verfolgt einen „All-Gefahren-Ansatz“. Die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten und Forschung gilt damit als nationale Sicherheitsaufgabe.

Die psychische Stärke des Einzelnen wird so in ein größeres Gefüge eingebettet. Die Förderung soll künftig nicht mehr nur auf individuellen Trainings basieren, sondern resilientere Rahmenbedingungen schaffen – von der Stadtplanung bis zur regionalen Gesundheitsversorgung.

Kritisch bleibt die Umsetzung vor Ort. Kommunale Spitzenverbände fordern bessere Ausstattung, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse in konkrete Angebote zu übersetzen. Der Trend ist jedoch klar: Resilienz wird vom Soft Skill zum harten Standortfaktor.

(28.03.2026)

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