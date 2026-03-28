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Yuanta Taiwan 50 ETF: Fernost-Gigant ( Finanztrends)

28.03.2026, 2491 Zeichen

Der Yuanta Taiwan 50 ETF bleibt das Maß der Dinge für Anleger, die auf die wirtschaftliche Kraft Taiwans setzen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,38 Billionen Taiwan-Dollar dominiert der Fonds die lokale ETF-Landschaft. Vor allem die dominante Gewichtung des Technologiesektors macht ihn zu einem zentralen Barometer für die globale Chip-Industrie.

Fokus auf Technologie und Finanzen

Die Strategie des ETFs zielt darauf ab, den FTSE TWSE Taiwan 50 Index eins zu eins abzubilden. Da Taiwan als globales Zentrum für IT-Hardware gilt, ist das Portfolio entsprechend konzentriert. Neben stabilen Finanzwerten bilden vor allem Halbleiter-Schwergewichte das Fundament. Diese Ausrichtung sorgt dafür, dass die Wertentwicklung des Fonds untrennbar mit der globalen Tech-Nachfrage verknüpft ist.

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,36 Prozent bietet der physisch replizierende ETF einen kosteneffizienten Zugang zu den 50 größten Blue-Chip-Unternehmen des Landes. Dass der Fonds bereits seit 2003 am Markt ist, unterstreicht seine Rolle als etablierter Standardwert in der Region. Ein im Juni 2025 durchgeführter Aktiensplit im Verhältnis 4:1 hat zudem die Handelbarkeit der Anteile für Privatanleger verbessert.

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Dividenden und Termine

Für Anleger, die auf regelmäßige Ausschüttungen achten, bietet der ETF derzeit eine Dividendenrendite von 1,83 Prozent. Nach der letzten Zahlung im Februar stehen bereits die nächsten Termine für das laufende Jahr fest. Die Verwaltung hat die Eckdaten für die kommende Ausschüttungsrunde konkretisiert.

  • Geschätzte Dividende: 0,36 TWD pro Anteil
  • Ex-Tag: 21. Juli 2026
  • Zahltag: ca. 07. August 2026

Die nächste relevante Phase für Investoren beginnt am 21. Juli 2026 mit dem Ex-Dividende-Tag. Wer bis zu diesem Zeitpunkt Anteile hält, partizipiert an der für Anfang August geplanten Ausschüttung von voraussichtlich 0,36 Taiwan-Dollar je Zertifikat.

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    Autor: Finanztrends

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