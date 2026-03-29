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Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)

29.03.2026, 3103 Zeichen

Der einstige Börsenstar vollzieht einen radikalen Strategiewechsel. Um Kosten zu senken, räumt der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen seinen prominenten Platz in der Frischfleischtheke großer Supermärkte und weicht in die Tiefkühlabteilung aus. Gleichzeitig zwingt ein massiver Kursverfall das Management zu drastischen Maßnahmen, um den Rauswurf von der Technologiebörse Nasdaq abzuwenden.

Strategiewechsel aus der Not

Die Verlagerung der Produkte bei Handelsriesen wie Walmart und Costco ist kein freiwilliger Rückzug. Vielmehr reagiert das Unternehmen auf die sinkende Nachfrage im Kühlregal und die hohen Abschreibungen durch verdorbene Ware. Im Tiefkühlbereich erhofft sich das Management eine stabilere Lieferkette und geringere Logistikkosten. Allerdings verliert die Marke damit auch ihre prestigeträchtige Positionierung direkt neben echtem Fleisch und begibt sich in ein extrem preissensibles Wettbewerbsumfeld.

Drohendes Delisting und Schuldenberg

An der Börse spiegelt sich die operative Krise deutlich wider. Mit einem aktuellen Kurs von rund 0,64 US-Dollar notiert das Papier tief im Penny-Stock-Bereich. Um die Mindestanforderungen der Nasdaq zu erfüllen und ein Delisting zu verhindern, halten Marktbeobachter einen Reverse Split (Aktienzusammenlegung) mittlerweile für unausweichlich.

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Die finanzielle Lage bleibt extrem angespannt. Einem massiven Schuldenberg von 1,19 Milliarden US-Dollar standen zuletzt nur noch Barreserven von 103,5 Millionen US-Dollar gegenüber. Dass die Vorlage der Jahreszahlen für 2025 auf Ende März verschoben wurde, belastet die Stimmung der ohnehin nervösen Anleger zusätzlich. Analysten empfehlen den Titel derzeit mehrheitlich zum Verkauf.

Flucht in neue Segmente

Um die Abhängigkeit vom schwächelnden Burger- und Wurstgeschäft zu verringern, wagt der Konzern nun den Schritt in völlig neue Kategorien. Unter dem angepassten Namen "Beyond The Plant Protein Co." drängt das Unternehmen mit der Getränkelinie "Beyond Immerse" in den Markt für pflanzliche Protein-Drinks.

Die jüngsten Finanzdaten zeigen, warum diese Diversifizierung dringend nötig ist. Im dritten Quartal 2025 sanken die Erlöse im Jahresvergleich um 13,3 Prozent auf 70 Millionen US-Dollar, während ein operativer Verlust von 35 Millionen US-Dollar anfiel.

Die verspäteten Jahresergebnisse für 2025, die in diesen Tagen erwartet werden, müssen nun konkrete Belege liefern, dass der Rückzug ins Tiefkühlregal die Margen tatsächlich stabilisiert. Ohne eine spürbare Reduzierung des operativen Verlusts rückt eine formelle Restrukturierung der immensen Schuldenlast unweigerlich näher.

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    Autor: Finanztrends

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