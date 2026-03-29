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Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)

29.03.2026, 2776 Zeichen

Der Kölner Motorenbauer erfindet sich neu. Um der Abhängigkeit von schwankenden Agrar- und Baumaschinenmärkten zu entkommen, rückt eine stark wachsende Zielgruppe in den Fokus: Rechenzentren. Mit dezentralen Energielösungen will das Management den Konzernumsatz bis 2030 auf rund vier Milliarden Euro verdoppeln – ein strategischer Schwenk, der der angeschlagenen Aktie eine neue fundamentale Perspektive geben soll.

Unabhängigkeit als oberstes Ziel

Am Freitag konkretisierte das Unternehmen seine Pläne für den massiven Kapazitätsausbau bei der netzunabhängigen Stromversorgung. Gigantische Datenzentren und große Industrieanlagen benötigen zwingend verlässliche, autarke Energiequellen. Genau hier setzt der Konzern mit seiner Expertise für Systemlösungen an.

Um diese Transformation zu beschleunigen, greift seit Jahresbeginn eine neue Organisationsstruktur. Fünf unabhängige Geschäftsbereiche sollen für kürzere Entscheidungswege sorgen. Besonders die Einheit der „Energy Units“ erhält dabei mehr Gewicht. Das Ziel ist eine gezielte Ressourcenverteilung, um margenstarke Dienstleistungen effizienter zu vermarkten und das Unternehmen als breit aufgestellten Systemanbieter zu etablieren.

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Ambitionierte Ziele treffen auf schwachen Chart

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 peilt das Management einen Umsatz zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro an. Die bereinigte EBIT-Rendite soll auf 6,5 bis 8,0 Prozent klettern. Langfristig ist bis 2030 sogar eine Marge von 10 Prozent fest eingeplant.

An der Börse dominiert nach den jüngsten geopolitischen Unsicherheiten allerdings eine andere Realität. Mit einem Freitagsschlusskurs von 8,36 Euro hat das Papier auf Monatssicht über 30 Prozent an Wert verloren. Der deutliche Abstand zur wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 10,78 Euro verläuft, unterstreicht den massiven Abwärtsdruck der vergangenen Wochen.

Das laufende Kostensenkungsprogramm „Future Fit“ flankiert den strategischen Umbau durch die Reduzierung struktureller Fixkosten. Die operative Rendite von 6,8 Prozent aus dem vergangenen Schlussquartal dient dem Management dabei als belastbares Fundament. Gelingt die Skalierung der neuen Energie-Sparte wie geplant, reduziert sich die Anfälligkeit für Konjunkturdellen im klassischen Motorengeschäft in den kommenden Jahren erheblich.

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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

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    Autor: Finanztrends

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