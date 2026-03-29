SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgeschäft ( Finanztrends)

29.03.2026, 2691 Zeichen

Ein umfangreiches Aktienpaket als Sicherheit für die Bank: Die Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG hat knapp 750.000 Anteile an ZEAL Network verpfändet. Das Manöver des Großaktionärs rückt die Bewertung des Lotterie-Anbieters in ein neues Licht.

Hinter der Meldung vom 27. März steht ein klassisches Finanzierungsmanöver. Die Verpfändung von exakt 749.999 Stückaktien dient zur Absicherung eines Darlehens, wobei die Anteile im Besitz des Großaktionärs bleiben. Marktbeobachter werten solche Schritte oft als Zeichen für die hohe Werthaltigkeit des Titels, der hier als erstklassiges Pfand fungiert.

Operatives Wachstum trotz Jackpot-Flaute

Operativ untermauerte ZEAL Network diesen Wert zuletzt mit starken Zahlen. Trotz einer eher verhaltenen Jackpot-Situation im vergangenen Jahr stieg der Umsatz 2025 um 16 Prozent auf 218,5 Millionen Euro. Das EBITDA kletterte parallel dazu auf 68,8 Millionen Euro. Besonders das Segment der Online-Spiele erwies sich mit einem Erlösplus von 46 Prozent als dynamischer Wachstumstreiber.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ZEAL Network?

Mit mittlerweile über 1,5 Millionen aktiven Lotteriekunden scheint die Basis für das laufende Jahr gefestigt. Die Deutsche Traumhauslotterie trug mit Abrechnungen in Höhe von fast 39 Millionen Euro ebenfalls signifikant zum Erfolg bei.

Prognose und Marktlage

An der Börse wird die operative Zuversicht aktuell stabil eingepreist. Die Aktie schloss am Freitag bei 49,30 Euro und pendelt damit etwa sechs Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,60 Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 peilt das Management einen weiteren Umsatzsprung auf bis zu 260 Millionen Euro an. Das erwartete EBITDA soll sich in einer Spanne zwischen 70 und 75 Millionen Euro bewegen.

Anleger können sich im laufenden Jahr an folgenden Terminen orientieren:

  • 6. Mai 2026: Quartalsmitteilung Q1
  • 20. Mai 2026: Ordentliche Hauptversammlung
  • 5. August 2026: Halbjahresfinanzbericht
  • 4. November 2026: Quartalsmitteilung Q3

Spannend wird es bereits am 6. Mai, wenn die ersten Quartalszahlen zeigen, ob ZEAL Network das hohe Wachstumstempo aus dem Vorjahr beibehalten kann. Die Hauptversammlung am 20. Mai dürfte zudem Aufschluss über die weitere Diversifizierung des Produktangebots geben.

Anzeige

ZEAL Network-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ZEAL Network-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten ZEAL Network-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ZEAL Network-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ZEAL Network: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(29.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)

» FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzogen ( Finanztrends)

» ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgeschäft ( Finanztrends)

» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

» Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)

» Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)

» Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)

» Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
ArcelorMittal und voestalpine vs. Salzgitter und ThyssenKrupp – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Stahl
Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

    Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Daido Moriyama
    Ligh and Shadow (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    29.03.2026, 2691 Zeichen

    Ein umfangreiches Aktienpaket als Sicherheit für die Bank: Die Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG hat knapp 750.000 Anteile an ZEAL Network verpfändet. Das Manöver des Großaktionärs rückt die Bewertung des Lotterie-Anbieters in ein neues Licht.

    Hinter der Meldung vom 27. März steht ein klassisches Finanzierungsmanöver. Die Verpfändung von exakt 749.999 Stückaktien dient zur Absicherung eines Darlehens, wobei die Anteile im Besitz des Großaktionärs bleiben. Marktbeobachter werten solche Schritte oft als Zeichen für die hohe Werthaltigkeit des Titels, der hier als erstklassiges Pfand fungiert.

    Operatives Wachstum trotz Jackpot-Flaute

    Operativ untermauerte ZEAL Network diesen Wert zuletzt mit starken Zahlen. Trotz einer eher verhaltenen Jackpot-Situation im vergangenen Jahr stieg der Umsatz 2025 um 16 Prozent auf 218,5 Millionen Euro. Das EBITDA kletterte parallel dazu auf 68,8 Millionen Euro. Besonders das Segment der Online-Spiele erwies sich mit einem Erlösplus von 46 Prozent als dynamischer Wachstumstreiber.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ZEAL Network?

    Mit mittlerweile über 1,5 Millionen aktiven Lotteriekunden scheint die Basis für das laufende Jahr gefestigt. Die Deutsche Traumhauslotterie trug mit Abrechnungen in Höhe von fast 39 Millionen Euro ebenfalls signifikant zum Erfolg bei.

    Prognose und Marktlage

    An der Börse wird die operative Zuversicht aktuell stabil eingepreist. Die Aktie schloss am Freitag bei 49,30 Euro und pendelt damit etwa sechs Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,60 Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 peilt das Management einen weiteren Umsatzsprung auf bis zu 260 Millionen Euro an. Das erwartete EBITDA soll sich in einer Spanne zwischen 70 und 75 Millionen Euro bewegen.

    Anleger können sich im laufenden Jahr an folgenden Terminen orientieren:

    • 6. Mai 2026: Quartalsmitteilung Q1
    • 20. Mai 2026: Ordentliche Hauptversammlung
    • 5. August 2026: Halbjahresfinanzbericht
    • 4. November 2026: Quartalsmitteilung Q3

    Spannend wird es bereits am 6. Mai, wenn die ersten Quartalszahlen zeigen, ob ZEAL Network das hohe Wachstumstempo aus dem Vorjahr beibehalten kann. Die Hauptversammlung am 20. Mai dürfte zudem Aufschluss über die weitere Diversifizierung des Produktangebots geben.

    Anzeige

    ZEAL Network-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ZEAL Network-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

    Die neusten ZEAL Network-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ZEAL Network-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    ZEAL Network: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (29.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Zertifikate Forum Austria
    Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)

    » Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)

    » FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzogen ( Finanztrends)

    » ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgeschäft ( Finanztrends)

    » Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

    » Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)

    » Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)

    » Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)

    » Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
    ArcelorMittal und voestalpine vs. Salzgitter und ThyssenKrupp – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Stahl
    Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

      Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

      Books josefchladek.com

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de