PIR-News zu Kontron (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
15.07.2026, 478 Zeichen
Kontron Transportation konnte erneut einen Großauftrag gewinnen. Mit einem europäischen Bahnbetreiber wurde ein Vertrag abgeschlossen, der die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Security-Leistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040 umfasst und einen Umfang von knapp 100 Mio. Euro hat, wie Kontron mitteilt.
Kontron ( Akt. Indikation: 22,98 /23,00, 0,39%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.07.)
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