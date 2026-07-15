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PIR-News zu Kontron (Christine Petzwinkler)

15.07.2026, 478 Zeichen

Kontron Transportation konnte erneut einen Großauftrag gewinnen. Mit einem europäischen Bahnbetreiber wurde ein Vertrag abgeschlossen, der die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Security-Leistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040 umfasst und einen Umfang von knapp 100 Mio. Euro hat, wie Kontron mitteilt.
Kontron ( Akt. Indikation:  22,98 /23,00, 0,39%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.07.)


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Kontron
Akt. Indikation:  22.96 / 22.98
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    Autor: Christine Petzwinkler

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