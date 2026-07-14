Nachlese: Damentennis in Kitz, Walter Gröbchen (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.07.2026, 857 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/4ayh7vFm0NrEVJRlIpMH2l
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Woche 28 ziemlich erfolglos, aber guter Start in die Generali Open Ladies --------
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6of7o3PaY932sBbZdQ7jHd- ATX leichter
- Erste Bank feiert
- Polytec-Vorstände im Interview
- Frequentis und Verbund gesucht
- PIR-News: News zu NLB/Addiko, Reploid
- Börse Frankfurt: DAX hält sich über 25.000
- Walter Gröbchen läutet die Opening Bell für Montag. Auf audio-cd.at ist ein gut gelaunter Podcast über sein Buch "Die guten Kräfte" live gegangen. Es geht um die 100 essentiellsten Songs der österreichischen Popgeschichte
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.07.)
Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Versuch vom Sommerloch und eine klare Präferenz bei Addiko Bank
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Lenzing, Strabag, Rosgix, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, Stadlauer Malzfabrik AG, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Frequentis, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Fresenius Medical Care, Commerzbank, adidas, Merck KGaA, Scout24, Siemens Healthineers, Rheinmetall.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Beide etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.7.: BA-CA (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Damentennis in Kitz, Walter Gröbchen (audio cd.at)
» ATX im Sommerloch: Semperit glänzt, Addiko-Zukunft im Fokus (Podcast)
» PIR-News zu Semperit, Flughafen Wien, Andritz, Addiko/RBI, Research zu c...
» Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Vers...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, RBI und Frequentis gesucht
» ATX-Trends: Verbund, Addiko, AT&S, Frequentis ..
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.7.: Post, Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Beide etwas schwächer (Depot K...
- Börsegeschichte 14.7.: BA-CA (Börse Geschichte) (...
- Nachlese: Damentennis in Kitz, Walter Gröbchen (a...
- Unser Volumensrobot sagt: Porr, AT&S (#gabb Radar)
- ATX im Sommerloch: Semperit glänzt, Addiko-Zukunf...
- PIR-News zu Semperit, Flughafen Wien, Andritz, Ad...
Featured Partner Video
Books from Friends #3: Die guten Kräfte (Walter Gröbchen)
Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl ...
Books josefchladek.com
João Linneu
JJ VFF VV
2026
Void
Antonio Moreno
Cuaderno de campo
2025
Self published
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Keizo Kitajima
USSR 1991
2012
Little Big Man
14.07.2026, 857 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/4ayh7vFm0NrEVJRlIpMH2l
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Woche 28 ziemlich erfolglos, aber guter Start in die Generali Open Ladies --------
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6of7o3PaY932sBbZdQ7jHd- ATX leichter
- Erste Bank feiert
- Polytec-Vorstände im Interview
- Frequentis und Verbund gesucht
- PIR-News: News zu NLB/Addiko, Reploid
- Börse Frankfurt: DAX hält sich über 25.000
- Walter Gröbchen läutet die Opening Bell für Montag. Auf audio-cd.at ist ein gut gelaunter Podcast über sein Buch "Die guten Kräfte" live gegangen. Es geht um die 100 essentiellsten Songs der österreichischen Popgeschichte
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.07.)
Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Versuch vom Sommerloch und eine klare Präferenz bei Addiko Bank
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Lenzing, Strabag, Rosgix, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, Stadlauer Malzfabrik AG, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Frequentis, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Fresenius Medical Care, Commerzbank, adidas, Merck KGaA, Scout24, Siemens Healthineers, Rheinmetall.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Beide etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.7.: BA-CA (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Damentennis in Kitz, Walter Gröbchen (audio cd.at)
» ATX im Sommerloch: Semperit glänzt, Addiko-Zukunft im Fokus (Podcast)
» PIR-News zu Semperit, Flughafen Wien, Andritz, Addiko/RBI, Research zu c...
» Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Vers...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, RBI und Frequentis gesucht
» ATX-Trends: Verbund, Addiko, AT&S, Frequentis ..
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.7.: Post, Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Beide etwas schwächer (Depot K...
- Börsegeschichte 14.7.: BA-CA (Börse Geschichte) (...
- Nachlese: Damentennis in Kitz, Walter Gröbchen (a...
- Unser Volumensrobot sagt: Porr, AT&S (#gabb Radar)
- ATX im Sommerloch: Semperit glänzt, Addiko-Zukunf...
- PIR-News zu Semperit, Flughafen Wien, Andritz, Ad...
Featured Partner Video
Books from Friends #3: Die guten Kräfte (Walter Gröbchen)
Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl ...
Books josefchladek.com
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire