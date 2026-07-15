Börsegeschichte 15.7.: AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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15.07.2026, 485 Zeichen
under MA200:
15.07.2009: AT&S: Am längsten unter MA200: 624 Tage (endete am: 15.07.2009)
Bisher gab es an einem 15. Juli 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.07. beträgt -0,15%. Der beste 15.07. fand im Jahr 2009 mit 2,49%statt, der schlechteste 15.07. im Jahr 2008 mit -4,51%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.07.)
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