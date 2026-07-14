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Börsegeschichte 14.7.: BA-CA (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

14.07.2026, 466 Zeichen

Indexumstellungen:
14.07.2003: Bank Austria (BA-CA) kommt in den ATX.

Bisher gab es an einem 14. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.07. beträgt 0,21%. Der beste 14.07. fand im Jahr 2016 mit 3,89%statt, der schlechteste 14.07. im Jahr 2006 mit -1,89%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.07.)


(14.07.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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