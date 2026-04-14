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Nachlese: Richard Dittrich (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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14.04.2026, 612 Zeichen

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8596
- ATX schwächer
- Bajaj Mobility gesucht
- Frisches Research zu RBI, Erste Group, Österreichische Post, Kontron mit Rückkauf-Zwischenbilanz
- Richard Dittrich läutet die Opening Bell für Montag. Für den Richy der Börse Stuttgart steht in dieser Woche der Main Event in Stuttgart an: Die grosse Privatanleger-Messe Invest 2026
- Börse Frankfurt: DAX schwächer,
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.04.)


(14.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz




 

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