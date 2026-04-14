Nachlese: Richard Dittrich (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.04.2026, 612 Zeichen
- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8596
- ATX schwächer
- Bajaj Mobility gesucht
- Frisches Research zu RBI, Erste Group, Österreichische Post, Kontron mit Rückkauf-Zwischenbilanz
- Richard Dittrich läutet die Opening Bell für Montag. Für den Richy der Börse Stuttgart steht in dieser Woche der Main Event in Stuttgart an: Die grosse Privatanleger-Messe Invest 2026
- Börse Frankfurt: DAX schwächer,
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.04.)
Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz
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