» ATX-Trends: AT&S, Bawag, Andritz, Uniqa ...

15.04.2026, 1726 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Dienstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,74 Prozent bei 5.898,35 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 1,72 Prozent auf 2.918,64 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von der Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche zwischen dem Iran und den USA.

Stark gesucht waren nach Meldung einer Übernahme die Aktien der Bawag und legten 7,5 Prozent zu. Die BAWAG will für 1,62 Milliarden die irische Bank PTSB übernehmen. Die Permanent TSB Group Holdings (PTSB) habe ein entsprechendes Barangebot der BAWAG angenommen, teilten BAWAG und PTSB mit. Konkret bietet das österreichische Institut 2,97 Euro je Aktie. Das irische Finanzministerium, das 57,5 Prozent der Anteile hält und aus der PTSB aussteigen will, befürwortet das Angebot ebenso wie der Verwaltungsrat des irischen Finanzinstituts.

Sehr fest notierten auch AT&S und stiegen um 4,2 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Technologiewerte unter den größten Gewinnern. Andritz -Aktien gewannen nach einer Kurszielerhöhung 1,8 Prozent auf 67,80 Euro. Analysten haben ihr Kursziel für die Titel des Anlagenbauers von 86 auf 90 Euro erhöht und ihre Empfehlung "buy" bestätigt. Unter den weiteren ATX-Gewinnern fanden sich UNIQA mit einem Plus von 2,7 Prozent. RBI stiegen trotz ihres Dividendenabschlags um 2,00 Prozent. Die beiden größten ATX-Verlierer waren die Aktien der Versorger EVN und Verbund mit Abschlägen von 2,2 beziehungsweise 2,5 Prozent. OMV -Aktien verloren vor dem Hintergrund fallender Rohölpreise 1,0 Prozent. Aktien von Ölkonzernen gaben am Dienstag europaweit nach.

(15.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, EuroTeleSites AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, Amag, VIG, Uniqa, Bajaj Mobility AG, Bawag, Frequentis, CA Immo, Erste Group, SBO, AT&S, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Telekom Austria, RHI Magnesita, Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Infineon, Merck KGaA, Siemens Healthineers, Deutsche Telekom, DAIMLER TRUCK HLD....

Random Partner Warimpex

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX kratzt an der 5.900er-Marke: Historischer Rekord, Strabag-Platzierun...

» Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight...

» Vom 20-jährigen Gründer zum Führungskräftetrainer: Christoph Holleys unk...

» Börsepeople im Podcast S24/14: Christoph Holly

» ATX-Trends: AT&S, Bawag, Andritz, Uniqa ...

» ATX durchbricht erstmals die 5900-Punkte-Marke – BAWAG-Deal treibt den M...

» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 14.4.: Post, Telekom und bitte wieder so wie 2009 (Börse...

» Nachlese: Richard Dittrich (audio cd.at)

» PIR-News: Bawag, Kontron, Andritz, Marinomed, CPI Europe, Reploid, AT&S,...