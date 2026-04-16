PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
16.04.2026, 2835 Zeichen
Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) verzeichnete im März gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 5,1 Prozent auf 3.146.473 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 1,9 Prozent auf 2.269.047 Reisende. Der Nahost-Konflikt führt seit dem 28. Februar 2026 zu Einschränkungen im Flugverkehr der Region und wirkt sich derzeit dämpfend auf die Passagierentwicklung in Wien aus, längerfristige Auswirkungen hängen von der weiteren Dauer der störenden Einflüsse ab. Die Verkehrs- und Finanzguidance der Flughafen Wien AG für das Gesamtjahr 2026 bleibt aus derzeitiger Sicht unverändert, wie das Unternehmen mitteilt. Von Jänner bis März 2026 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf kumuliert 6.112.819 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 0,4 Prozent auf 73.605 Tonnen.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 50,40 /50,80, -0,39%)
Zu Bawag gibt es nach der jüngsten Zukaufs-Ankündigung einige Research-Updates: Autonmous Research stuft die Aktie mit Outperform und Kursziel 167,2 Euro ein. JP Morgan vergibt ebenso ein Overweight-Rating, das Kursziel liegt bei 161,0 Euro. Für Morgan Stanley ist die Aktie ebenfalls ein Overweight mit Kursziel 155,0 Euro. Das höchste Kursziel, nämlich 194,0 Euro, vergibt die Mediobanca, das Rating lautet ebenfalls Outperform. Die Bawag-Aktie schloss am Mittwoch bei 155,0 Euro.
Bawag ( Akt. Indikation: 155,80 /156,00, 0,58%)
Die Analysten von Oddo vergeben der AT&S-Aktie weiterhin ein Underperform-Rating und passen das Kursziel von 25,0 auf 40,0 Euro an.
AT&S ( Akt. Indikation: 74,40 /74,60, 5,37%)
Die Analysten der BankM bestätigen die Halten-Empfehlung und den Fairen Wert in Höhe von 72,24 Euro für die Frequentis-Aktie. Sie erklären: "Die Frequentis AG hat mit den vorgelegten Geschäftszahlen überzeugt. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand implizieren, dass sich das kraftvolle Wachstum auch in 2026 fortsetzt - trotz eines Sondereffekts (Claim-Settlement/Vergleich) in Höhe von rund 8 Mio. in 2025, der die vergleichbare Basis anhebt. Der Sondereffekt ist auch der Grund, warum die EBIT-Marge für 2026 (Guidance: rd. 7 Prozent) unterhalb des 2025er Wertes (8,1 Prozent) liegen wird. Mittelfristig sollte sich die Segmentmarge des ATM-Segments (2025: 4,9 Prozent) jedoch an die des PST-Segments (2025: 15,0 Prozent, rund 11Prozent ohne Sondereffekt) weiter annähern können und damit die Konzernmarge deutlich heben. Vor dem Hintergrund eines organischen Wachstums um 10 Prozent und dem perspektivischen Margenausbau ist die Frequentis-Aktie mit einem 2026er KGV von ca. 36 in unseren Augen fair bewertet."
Frequentis ( Akt. Indikation: 80,10 /81,20, 0,06%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.04.)
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
AT&S
Uhrzeit: 22:58:49
Veränderung zu letztem SK: 0.47%
Letzter SK: 74.80 ( 5.80%)
Bawag
Uhrzeit: 22:58:47
Veränderung zu letztem SK: -0.42%
Letzter SK: 154.10 ( -0.58%)
Flughafen Wien
Uhrzeit: 23:00:42
Veränderung zu letztem SK: -0.20%
Letzter SK: 51.00 ( 0.39%)
Frequentis
Uhrzeit: 22:58:48
Veränderung zu letztem SK: -0.19%
Letzter SK: 78.90 ( -2.11%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.
Random Partner
Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...
» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...
» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)
» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...
» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco
» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...
» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik s...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent...
- Wie SW Umwelttechnik, Fabasoft, Bajaj Mobility AG...
- Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger f...
- Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen ...
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party, Gregor macht noch lange weiter, Rendezvous mit Harry, Christian will wissen, ob er Senator ist
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
16.04.2026, 2835 Zeichen
Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) verzeichnete im März gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 5,1 Prozent auf 3.146.473 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 1,9 Prozent auf 2.269.047 Reisende. Der Nahost-Konflikt führt seit dem 28. Februar 2026 zu Einschränkungen im Flugverkehr der Region und wirkt sich derzeit dämpfend auf die Passagierentwicklung in Wien aus, längerfristige Auswirkungen hängen von der weiteren Dauer der störenden Einflüsse ab. Die Verkehrs- und Finanzguidance der Flughafen Wien AG für das Gesamtjahr 2026 bleibt aus derzeitiger Sicht unverändert, wie das Unternehmen mitteilt. Von Jänner bis März 2026 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf kumuliert 6.112.819 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 0,4 Prozent auf 73.605 Tonnen.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 50,40 /50,80, -0,39%)
Zu Bawag gibt es nach der jüngsten Zukaufs-Ankündigung einige Research-Updates: Autonmous Research stuft die Aktie mit Outperform und Kursziel 167,2 Euro ein. JP Morgan vergibt ebenso ein Overweight-Rating, das Kursziel liegt bei 161,0 Euro. Für Morgan Stanley ist die Aktie ebenfalls ein Overweight mit Kursziel 155,0 Euro. Das höchste Kursziel, nämlich 194,0 Euro, vergibt die Mediobanca, das Rating lautet ebenfalls Outperform. Die Bawag-Aktie schloss am Mittwoch bei 155,0 Euro.
Bawag ( Akt. Indikation: 155,80 /156,00, 0,58%)
Die Analysten von Oddo vergeben der AT&S-Aktie weiterhin ein Underperform-Rating und passen das Kursziel von 25,0 auf 40,0 Euro an.
AT&S ( Akt. Indikation: 74,40 /74,60, 5,37%)
Die Analysten der BankM bestätigen die Halten-Empfehlung und den Fairen Wert in Höhe von 72,24 Euro für die Frequentis-Aktie. Sie erklären: "Die Frequentis AG hat mit den vorgelegten Geschäftszahlen überzeugt. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand implizieren, dass sich das kraftvolle Wachstum auch in 2026 fortsetzt - trotz eines Sondereffekts (Claim-Settlement/Vergleich) in Höhe von rund 8 Mio. in 2025, der die vergleichbare Basis anhebt. Der Sondereffekt ist auch der Grund, warum die EBIT-Marge für 2026 (Guidance: rd. 7 Prozent) unterhalb des 2025er Wertes (8,1 Prozent) liegen wird. Mittelfristig sollte sich die Segmentmarge des ATM-Segments (2025: 4,9 Prozent) jedoch an die des PST-Segments (2025: 15,0 Prozent, rund 11Prozent ohne Sondereffekt) weiter annähern können und damit die Konzernmarge deutlich heben. Vor dem Hintergrund eines organischen Wachstums um 10 Prozent und dem perspektivischen Margenausbau ist die Frequentis-Aktie mit einem 2026er KGV von ca. 36 in unseren Augen fair bewertet."
Frequentis ( Akt. Indikation: 80,10 /81,20, 0,06%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.04.)
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
AT&S
Uhrzeit: 22:58:49
Veränderung zu letztem SK: 0.47%
Letzter SK: 74.80 ( 5.80%)
Bawag
Uhrzeit: 22:58:47
Veränderung zu letztem SK: -0.42%
Letzter SK: 154.10 ( -0.58%)
Flughafen Wien
Uhrzeit: 23:00:42
Veränderung zu letztem SK: -0.20%
Letzter SK: 51.00 ( 0.39%)
Frequentis
Uhrzeit: 22:58:48
Veränderung zu letztem SK: -0.19%
Letzter SK: 78.90 ( -2.11%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.
Random Partner
Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...
» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...
» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)
» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...
» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco
» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...
» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik s...
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent...
- Wie SW Umwelttechnik, Fabasoft, Bajaj Mobility AG...
- Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger f...
- Strabag PFS erhält Technik-Auftrag vom Deutschen ...
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party, Gregor macht noch lange weiter, Rendezvous mit Harry, Christian will wissen, ob er Senator ist
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan