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Von der Bankfiliale zur Niederlassung: Wie Flossbach von Storch den österreichischen Markt erobert (Podcast)

16.04.2026, 1042 Zeichen
In der Episode „Börsepeople im Podcast S22/21" begrüßt Host Christian Drastil den Finanzvertriebsexperten Roland Sinkovits, Niederlassungsleiter und Head of Sales Österreich bei Flossbach von Storch, zu einem Gespräch über Karrierewege in der Finanzbranche, Krisenresilienz und den strategischen Ausbau eines deutschen Vermögensverwalters am österreichischen Markt. Vom Burgenland über LKW Walter in die Bankenwelt Roland Sinkovits' beruflicher Weg begann nicht in der Finanzwelt, sondern bei einem Unternehmen, das in der Podcast-Serie „Börsepeople" bereits mehrfach als Karrierestation aufgetaucht ist: LKW Walter. Nach dem Abschluss der Bundeshandelsakademie Oberpullendorf und dem Militärdienst erinnerte sich Sinkovits an die Recruiting-Events, bei denen LKW Walter regelmäßig ganze Absolventenklassen mit Bussen nach Wiener Neudorf einlud, um das Unternehmen vorzustellen. Er bewarb sich und wurde genommen – auch weil ein...

Weiterlesen: Von der Bankfiliale zur Niederlassung: Wie Flossbach von Storch den österreichischen Markt erobert


(16.04.2026)

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Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

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