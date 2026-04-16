SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

16.04.2026, 636 Zeichen

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8604
- ATX nach Rekordtag minimal schwächer
- News zu Strabag, Uniqa, Agrana, VIG, Research zu Bawag, AT&S, Roadshows
- 20 Jahre ZFA mit IPO beim Figlmüller
- Julia Lackner läutet die Opening Bell für Mittwoch. Als Tausendsassa bei wikifolio ist sie natürlich in der zweiten Wochenhälfte auch bei der grössten Finanz-Retailmesse in Europa, der Invest in Stuttgart, dabei
- Börse Frankfurt etwas fester und ein Spoiler zum verlängerten Handel
- Vintage: Wienerberger, dazu auch was Aktuelles

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.04.)


(16.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.

Random Partner

Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...

» Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...

» ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)

» Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...

» Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco

» LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...

» Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik steigt 4,73 Prozent
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent ein
Die Moody’s Corporation ernennt Christina Kosmowski zur CEO von Moody’s Analytics
Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger für Gesprächsstoff im ATX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1), Uniqa(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1), SBO(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(5), Strabag(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.19%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -0.98%
    Star der Stunde: Agrana 0.86%, Rutsch der Stunde: FACC -1.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: VIG(2), Kontron(2), FACC(2), CPI Europe AG(1), Erste Group(1), OMV(1), RBI(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 3.1%, Rutsch der Stunde: FACC -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
    Star der Stunde: Porr 0.57%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.05%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Anton Bruehl
    Mexico
    1933
    Delphic Studios

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Pierre Bost
    Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
    1927
    Librairie des arts Décoratifs

    Richard Avedon
    Nothing Personal
    1964
    Atheneum Publishers



    Autor: Christian Drastil

    16.04.2026, 636 Zeichen

    Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8604
    - ATX nach Rekordtag minimal schwächer
    - News zu Strabag, Uniqa, Agrana, VIG, Research zu Bawag, AT&S, Roadshows
    - 20 Jahre ZFA mit IPO beim Figlmüller
    - Julia Lackner läutet die Opening Bell für Mittwoch. Als Tausendsassa bei wikifolio ist sie natürlich in der zweiten Wochenhälfte auch bei der grössten Finanz-Retailmesse in Europa, der Invest in Stuttgart, dabei
    - Börse Frankfurt etwas fester und ein Spoiler zum verlängerten Handel
    - Vintage: Wienerberger, dazu auch was Aktuelles

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.04.)


    (16.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, Semperit, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Bajaj Mobility AG, AT&S, FACC, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Telekom Austria.

    Random Partner

    Deutsche Börse
    Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 16.4.: Extremes zu CPI Europe und Verbund (Börse Geschic...

    » Nachlese: Julia Lackner (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis (Christine Pet...

    » ATX bei 3900 – AT&S erneut Tagessieger, Oberbank-Debatte erneuert (Podcast)

    » Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Ged...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas festert: AT&S, Bajaj Mobility und Wienerber...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wienerberger, Strabag, Costco

    » LinkedIn-NL: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria startete mit einer Emiss...

    » Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg du...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: SW Umwelttechnik steigt 4,73 Prozent
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,28 Prozent ein
    Die Moody’s Corporation ernennt Christina Kosmowski zur CEO von Moody’s Analytics
    Wie AT&S, DO&CO, RBI, VIG, OMV und Wienerberger für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Erste Group(1), Uniqa(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1), SBO(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(5), Strabag(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.19%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -0.98%
      Star der Stunde: Agrana 0.86%, Rutsch der Stunde: FACC -1.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: VIG(2), Kontron(2), FACC(2), CPI Europe AG(1), Erste Group(1), OMV(1), RBI(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 3.1%, Rutsch der Stunde: FACC -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
      Star der Stunde: Porr 0.57%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.05%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de