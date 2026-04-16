Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg durch Österreichs Konzernwelt zu Senseven (Podcast)
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16.04.2026, 1031 Zeichen
Startup des Jahres 2026: Senseven gewann die #glaubandich Challenge der Erste Bank mit KI-gestützter "Valve Sense"-Lösung. Bereits 2022 und dies in der Episode „Börsepeople im Podcast S4/04" begrüßte Host Christian Drastil Gründerin Anna Grausgruber - eine Gesprächspartnerin, die gleich zwei ATX-Schwergewichte von innen kennt und dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat. Ihre Geschichte verbindet Konzernkarriere, Kapitalmarkterfahrung und den Mut zur Veränderung – angetrieben durch eine neue Lebenssituation als Mutter. Vom Vorarlberger Ländle über London nach Wien Anna Grausgruber wuchs in Vorarlberg auf – eine Gemeinde, die offenbar bemerkenswerte Persönlichkeiten hervorbringt. Auch Norbert Zimmermann, bekannt aus der B&C-Gruppe und der Mega-Bildungsstiftung, stammt aus demselben Dorf. Nach der HBLA in Rankweil, die einen Schwerpunkt auf Gastronomie und Tourismus legte, verdiente...
Weiterlesen: Von der OMV-Strategin zur Startup-Championesse: Anna Grausgrubers Weg durch Österreichs Konzernwelt zu Senseven
Wiener Börse Party #1136: ATX etwas stärker - AT&S schon wieder top, Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing, Heiko Thieme lag richtig
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