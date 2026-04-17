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1. Monthly Main Event Podcast Sendetermin (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.04.2026, 825 Zeichen

Um 13:12 liegt der ATX mit -0.17 Prozent im Minus bei 5855 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.93% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.29% auf 81.75 Euro, dahinter FACC mit +2.92% auf 14.1 Euro und Wienerberger mit +1.57% auf 25.31 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24270 (+0.48%, Ultimo 2025: 24490, -1.37% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.21% auf 158.04 Euro, dahinter Scout24 mit +2.94% auf 71.75 Euro und Deutsche Boerse mit +2.45% auf 265.85 Euro.

In eigener Sache: Der 1. Monthly Main Event Podcast wurde gestern recorded und die Sendung erfolgt am Samstag 20:15 Uhr auf http://www.audio-cd.at/spotify . Natürlich kann man später auch re-hören.

Der 2. Monthly Main Event wird dann zum und über den Wiener Börse Preis gesendet.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.04.)


(17.04.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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