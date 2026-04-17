1. Monthly Main Event Podcast Sendetermin (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
17.04.2026, 825 Zeichen
Um 13:12 liegt der ATX mit -0.17 Prozent im Minus bei 5855 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.93% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.29% auf 81.75 Euro, dahinter FACC mit +2.92% auf 14.1 Euro und Wienerberger mit +1.57% auf 25.31 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24270 (+0.48%, Ultimo 2025: 24490, -1.37% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.21% auf 158.04 Euro, dahinter Scout24 mit +2.94% auf 71.75 Euro und Deutsche Boerse mit +2.45% auf 265.85 Euro.
In eigener Sache: Der 1. Monthly Main Event Podcast wurde gestern recorded und die Sendung erfolgt am Samstag 20:15 Uhr auf http://www.audio-cd.at/spotify . Natürlich kann man später auch re-hören.
Der 2. Monthly Main Event wird dann zum und über den Wiener Börse Preis gesendet.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.04.)
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