» 1. Monthly Main Event Podcast Sendetermin (Christian Drastil)

17.04.2026, 825 Zeichen

Um 13:12 liegt der ATX mit -0.17 Prozent im Minus bei 5855 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.93% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.29% auf 81.75 Euro, dahinter FACC mit +2.92% auf 14.1 Euro und Wienerberger mit +1.57% auf 25.31 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24270 (+0.48%, Ultimo 2025: 24490, -1.37% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.21% auf 158.04 Euro, dahinter Scout24 mit +2.94% auf 71.75 Euro und Deutsche Boerse mit +2.45% auf 265.85 Euro.

In eigener Sache: Der 1. Monthly Main Event Podcast wurde gestern recorded und die Sendung erfolgt am Samstag 20:15 Uhr auf http://www.audio-cd.at/spotify . Natürlich kann man später auch re-hören.

Der 2. Monthly Main Event wird dann zum und über den Wiener Börse Preis gesendet.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.04.)

(17.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Verfall zunächst etwas leichter, AT&S 17x in 74 Handelstagen top, Duett mit Gregor Rosinger

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.

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