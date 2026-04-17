PIR-News: Semperit, Addiko, Research zu AT&S, Erste Group (Christine Petzwinkler)

17.04.2026, 1852 Zeichen

Die B&C Holding hat heute die Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Angebot zu 15,0 Euro je Aktie an die Aktionäre der Semperit veröffentlicht. Die Annahmefrist läuft von heute, 17. April 2026, bis 12. Juni 2026. Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle und ist kein Delisting-Angebot, wie es heißt. Es wird aber darauf hingewiesen, dass bei einer hohen Annahmequote die Mindestanforderungen (Mindeststreubesitz und Mindestmarktkapitalisierung) für einen Verbleib im Prime-Segment oder eine Zulassung im Amtlichen Handel nicht mehr gegeben sein könnten. Es könnte zudem ein Gesellschafterausschluss (bei Erreichen von mehr als 90 Prozent des Grundkapitals) erfolgen, dies sei aber noch nicht entschieden, geht aus den Unterlagen hevor. Das Angebot unterliegt der aufschiebenden Bedingung, dass der Austrian Traded Index (ATX) bis zum Ende der Annahmefrist am 12. Juni 2026 nicht an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter den Wert von 2.671,68 Punkten fällt (dies entspräche einem Rückgang von rund 50 Prozent zum Schlusskurs vor der Veröffentlichung der Angebotsabsicht am 17. März 2026).

Semperit ( Akt. Indikation: 14,85 /14,95, 0,34%)

Bekanntlich wurden auch Angebote für Addiko seitens der RBI und der NLB angekündigt. Diese müssen laut Website der Übernahmekommission bis 22. April (RBI) und 23. April (NLB) veröffentlicht werden.

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 27,00 /28,50, 0,91%)

Research: Deutsche Bank Research stuft die Erste Group-Aktie weiter mit "Kaufen" ein und erhöht das Kursziel von 115,0 auf 117,0 Euro.

Erste Group ( Akt. Indikation: 104,70 /104,90, -0,47%)



Die Deutsche Bank bestätigt die Kauf-Empfehlung für die AT&S-Aktie und erhöht das Kursziel von 82,0 Euro auf 100,0 Euro.

AT&S ( Akt. Indikation: 81,60 /81,90, 9,29%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.04.)

(17.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Verfall zunächst etwas leichter, AT&S 17x in 74 Handelstagen top, Duett mit Gregor Rosinger

Akt. Indikation: 27.00 / 28.50

Uhrzeit: 11:43:18

Veränderung zu letztem SK: 0.91%

Letzter SK: 27.50 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 82.40 / 83.20

Uhrzeit: 11:43:13

Veränderung zu letztem SK: -2.24%

Letzter SK: 84.70 ( 13.24%)

Akt. Indikation: 106.80 / 107.90

Uhrzeit: 11:43:13

Veränderung zu letztem SK: -1.15%

Letzter SK: 108.60 ( 3.13%)

Akt. Indikation: 14.85 / 14.90

Uhrzeit: 11:43:13

Veränderung zu letztem SK: -0.50%

Letzter SK: 14.95 ( 0.67%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.

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