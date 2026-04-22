Börsegeschichte 22.4.: Mayr-Melnhof, CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

22.04.2026, 648 Zeichen

IPOs:

22.04.1994: Mayr-Melnhof: Mayr-Melnhof mit IPO in Wien. Emissionserlös war 2,88 Mrd. ATS.



Doubled:

22.04.2009: CA Immo: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von CA Immo: 44 Tage von 09.03.2009 (Kurs 2,42) bis 22.04.2009 (Kurs 4,85)

Bisher gab es an einem 22. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.04. beträgt 0,10%. Der beste 22.04. fand im Jahr 2020 mit 2,24%statt, der schlechteste 22.04. im Jahr 1991 mit -1,63%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.04.)

(22.04.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Bajaj Mobility AG, Semperit, Kapsch TrafficCom, EVN, Polytec Group, OMV, CPI Europe AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, DO&CO, Erste Group, Lenzing, Strabag, Amag, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Bayer, GEA Group, SAP, Infineon, IBM.

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