Börsegeschichte 22.4.: Mayr-Melnhof, CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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22.04.2026, 648 Zeichen
IPOs:
22.04.1994: Mayr-Melnhof: Mayr-Melnhof mit IPO in Wien. Emissionserlös war 2,88 Mrd. ATS.
Doubled:
22.04.2009: CA Immo: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von CA Immo: 44 Tage von 09.03.2009 (Kurs 2,42) bis 22.04.2009 (Kurs 4,85)
Bisher gab es an einem 22. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.04. beträgt 0,10%. Der beste 22.04. fand im Jahr 2020 mit 2,24%statt, der schlechteste 22.04. im Jahr 1991 mit -1,63%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.04.)
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