Nachlese: Peter Heinrich (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
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23.04.2026, 551 Zeichen
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8625
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- Lärmverschmutzung nervt
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.04.)
Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen
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