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Nachlese: Peter Heinrich (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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23.04.2026, 551 Zeichen

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8625
- ATX leicht schwächer
- AT&S im Mix mit Glas, LPKF Laser, Börse Online gesucht
- PIR-News: Telekom Austria-Zahlen, News zu AT&S, Strabag, Marinomed, Wiener Privatbank, FACC, Research zu Bawag
- Happy Mayr-Melnhof
- Peter Heinrich läutet die Opening Bell für Mittwoch. Sein Team arbeitet gerade an einem Hörbuch des Bestsellers von Heiko Thieme
- Börse Frankfurt etwas fester
- Lärmverschmutzung nervt

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.04.)


(23.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




 

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    Autor: Christian Drastil

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