SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Andritz, Verbund, Telekom Austria ...

24.04.2026, 2949 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Donnerstag wenig verändert aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,07 Prozent auf 5.813,69 Punkten und damit in der Nähe des Mittwochsschlusskurses. Im Späthandel gab es europaweit einen leichten Stimmungsaufschwung zu sehen und die Verluste wurden etwas eingedämmt bzw. einige Indizes drehten knapp ins Plus. Experten verwiesen aber weiterhin vor allem auf die steigenden Rohölpreise als Belastungsfaktor. Inflations- und Konjunkturrisiken nehmen zu, Aktien werden in diesem Umfeld gemieden. Die Stimmung an den Finanzmärkten sei zudem geprägt von Verunsicherung und Anspannung. Meldungen zum Nahost-Konflikt sind weiterhin marktbestimmend. Zudem gab es am Vormittag negative Konjunkturnachrichten aus dem Euro-Raum und aus Deutschland. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine recht dünne Meldungslage vor. Es wurden jedoch drei neue Analystenmeinungen publik. Die Experten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Andritz von 71,9 auf 86,0 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Anlagenbauers wurde bestätigt. Andritz-Papiere gewannen 2,2 Prozent auf 70,0 Euro. Zudem meldete Andritz eine Großauftrag im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für eine Papiermaschine in Afrika. Das Unternehmen liefere im Auftrag von General Emballage eine komplette Produktionslinie für ein neues Werk im algerischen Naama. Die Anlage umfasse den gesamten Herstellungsprozess von der Altpapieraufbereitung bis zur fertigen Papierrolle und sei die "größte Papiermaschine Afrikas".

Die Deutsche Bank revidierte ihr Kursziel für die Verbund-Aktie leicht von 56,00 auf 55,00 Euro nach unten. Hier lautet das Votum unverändert auf "sell". Die Papiere des Energieversorgers schlossen mit plus 0,4 Prozent auf 64,35 Euro.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben zudem ihr Anlagevotum "Hold" für die Aktien der Telekom Austria nach der jüngsten Zahlenvorlage des Konzerns unverändert belassen. Das Kursziel wird weiterhin mit 11,40 Euro beziffert. Bei der Telekom-Aktie gab es ein Minus von 1,1 Prozent auf 9,69 Euro zu sehen.

Unter den schwergewichteten Banken fielen Erste Group um 1,4 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein leichtes Plus von 0,1 Prozent verbuchen. BAWAG-Titel legten 1,4 Prozent zu. Agrana hat die Übernahme des slowenischen Lebensmittelherstellers Mercator-Emba abgeschlossen. Seitens der Wettbewerbsbehörden gab es für den Zukauf unlängst grünes Licht, teilte der Lebensmittelkonzern mit. Spezialisiert ist die übernommene Firma, die gut 100 Mitarbeitende beschäftigt und zuletzt einen Jahresumsatz von 30 Mio. Euro erwirtschaftete, unter anderem auf die Herstellung von Instant-Kakao-Produkten, Sirupen und Dessert-Toppings. Die Produkte werden vorwiegend nach Zentral-, Süd-und Osteuropa geliefert. Die Agrana-Anteilsscheine gewannen 2,1 Prozent."


(24.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschicht...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschich...

» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt fü...

» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Pau...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen (Chris...

» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsführung: Der "Börsepeople"-Podc...

» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Korinna Schumann, Markus Marterbauer, ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Interview Alexander van der Bellen
Angebote für Addiko werden Anfang Mai veröffentlicht
Wie AT&S, Österreichische Post, Bawag, Porr, Strabag und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht
ASTA Energy mit stärkstem Jahr in der Unternehmens-Geschichte - weitere solide Entwicklung erwartet




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Österreichische Post(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Strabag 4.37%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.94%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: RBI(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: DO&CO 1.11%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.09%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(2), RBI(2), voestalpine(2), AT&S(1), Porr(1), Österreichische Post(1)
    Star der Stunde: Erste Group 0.43%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(5), AT&S(2), Bawag(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Porr
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: So will Korinna Schumann mit Markus Marterbauer die betriebliche Altersvorsorge stärken (Lesung Original)

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am 22. April haben Korinna Schumann (Bundesministerin) und Markus Marterbauer (Bundesminister) einen Vortrag an den Ministerrat eingebracht, der ...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Dean Garlick
    100 Sculptural Circumstances
    2025
    Lodge Press



    Autor: Mario Tunkowitsch

    24.04.2026, 2949 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Donnerstag wenig verändert aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,07 Prozent auf 5.813,69 Punkten und damit in der Nähe des Mittwochsschlusskurses. Im Späthandel gab es europaweit einen leichten Stimmungsaufschwung zu sehen und die Verluste wurden etwas eingedämmt bzw. einige Indizes drehten knapp ins Plus. Experten verwiesen aber weiterhin vor allem auf die steigenden Rohölpreise als Belastungsfaktor. Inflations- und Konjunkturrisiken nehmen zu, Aktien werden in diesem Umfeld gemieden. Die Stimmung an den Finanzmärkten sei zudem geprägt von Verunsicherung und Anspannung. Meldungen zum Nahost-Konflikt sind weiterhin marktbestimmend. Zudem gab es am Vormittag negative Konjunkturnachrichten aus dem Euro-Raum und aus Deutschland. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine recht dünne Meldungslage vor. Es wurden jedoch drei neue Analystenmeinungen publik. Die Experten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Andritz von 71,9 auf 86,0 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Anlagenbauers wurde bestätigt. Andritz-Papiere gewannen 2,2 Prozent auf 70,0 Euro. Zudem meldete Andritz eine Großauftrag im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für eine Papiermaschine in Afrika. Das Unternehmen liefere im Auftrag von General Emballage eine komplette Produktionslinie für ein neues Werk im algerischen Naama. Die Anlage umfasse den gesamten Herstellungsprozess von der Altpapieraufbereitung bis zur fertigen Papierrolle und sei die "größte Papiermaschine Afrikas".

    Die Deutsche Bank revidierte ihr Kursziel für die Verbund-Aktie leicht von 56,00 auf 55,00 Euro nach unten. Hier lautet das Votum unverändert auf "sell". Die Papiere des Energieversorgers schlossen mit plus 0,4 Prozent auf 64,35 Euro.

    Die Analysten von Deutsche Bank Research haben zudem ihr Anlagevotum "Hold" für die Aktien der Telekom Austria nach der jüngsten Zahlenvorlage des Konzerns unverändert belassen. Das Kursziel wird weiterhin mit 11,40 Euro beziffert. Bei der Telekom-Aktie gab es ein Minus von 1,1 Prozent auf 9,69 Euro zu sehen.

    Unter den schwergewichteten Banken fielen Erste Group um 1,4 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein leichtes Plus von 0,1 Prozent verbuchen. BAWAG-Titel legten 1,4 Prozent zu. Agrana hat die Übernahme des slowenischen Lebensmittelherstellers Mercator-Emba abgeschlossen. Seitens der Wettbewerbsbehörden gab es für den Zukauf unlängst grünes Licht, teilte der Lebensmittelkonzern mit. Spezialisiert ist die übernommene Firma, die gut 100 Mitarbeitende beschäftigt und zuletzt einen Jahresumsatz von 30 Mio. Euro erwirtschaftete, unter anderem auf die Herstellung von Instant-Kakao-Produkten, Sirupen und Dessert-Toppings. Die Produkte werden vorwiegend nach Zentral-, Süd-und Osteuropa geliefert. Die Agrana-Anteilsscheine gewannen 2,1 Prozent."


    (24.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschicht...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschich...

    » Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt fü...

    » Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Pau...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

    » PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen (Chris...

    » Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsführung: Der "Börsepeople"-Podc...

    » Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Korinna Schumann, Markus Marterbauer, ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Interview Alexander van der Bellen
    Angebote für Addiko werden Anfang Mai veröffentlicht
    Wie AT&S, Österreichische Post, Bawag, Porr, Strabag und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht
    ASTA Energy mit stärkstem Jahr in der Unternehmens-Geschichte - weitere solide Entwicklung erwartet




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Österreichische Post(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Strabag 4.37%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.94%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: RBI(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: DO&CO 1.11%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.09%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(2), RBI(2), voestalpine(2), AT&S(1), Porr(1), Österreichische Post(1)
      Star der Stunde: Erste Group 0.43%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(5), AT&S(2), Bawag(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Porr
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: So will Korinna Schumann mit Markus Marterbauer die betriebliche Altersvorsorge stärken (Lesung Original)

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am 22. April haben Korinna Schumann (Bundesministerin) und Markus Marterbauer (Bundesminister) einen Vortrag an den Ministerrat eingebracht, der ...

      Books josefchladek.com

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de