SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen (Christine Petzwinkler)

24.04.2026, 5006 Zeichen

Hinweis: Bekanntermaßen haben sowohl RBI als auch die slowenische NLB ein Angebot für Addiko angekündigt. Die Frist zur Veröffentlichung wurde in beiden Fällen gemäß Paragraph 10 Abs 1 ÜbG verlängert, wie der Website der Übernahmekommission zu entnehmen ist. Für die RBI bis 7. Mai (ursprünglich bis 22. April 2026) und für die NLB bis 4. Mai (ursprünglich bis 23. April 2026). Wie berichtet bietet die RBI 23,05 Euro je Addiko-Aktie und die NLB 29,0 Euro je Addiko-Aktie.
Addiko Bank ( Akt. Indikation:  27,00 /28,50, 0,91%)

Andritz hat von Tatra Textil s.r.o., einer kürzlich gegründeten slowakischen Tochtergesellschaft der Goldeck Textil Group Austria, den Auftrag zur Lieferung einer Vliesbildungsanlage für deren neue Produktionsstätte in der Slowakei erhalten. Die Anlage wird für die Herstellung von Wärmeisolationsmaterialien für Anwendungen in der Bekleidungs- und Bettwarenindustrie eingesetzt. Die Inbetriebnahme ist für März 2027 geplant. Der Auftragswert wird nicht bekannt gegeben. Die Vliesbildungslinie ist speziell auf die Verarbeitung der G-LOFT®-Produktlinie von Tatra Textil für Bekleidung und Schlafsäcke der Marke Carinthia zugeschnitten.
Andritz ( Akt. Indikation:  69,90 /70,00, -0,07%)

Die seit Jänner 2026 börsenotierte niederösterreichische ASTA Energy Solutions hat das Jahr 2025 mit Umsatzerlösen in Höhe von 695,8 Mio. Euro abgeschlossen, das entspricht einem Zuwachs von 8,3 Prozent zum Vorjahr. Die Net Value Sales, bei denen die an Kunden weitergereichten Materialkosten nicht enthalten sind, stiegen um 16,8 Prozent auf 146,5 Mio. Euro an, wie der Hersteller von Kupfer-Lösungen für Anwendungen in der Energietechnik mitteilt. Das bereinigte EBITDA konnte um 36,9 Prozent auf 48,6 Mio. Euro verbessert werden, das Perioden-Ergebnis auf 30,1 Mio. Euro (inklusive eines positiven Einmaleffekts von 3,4 Mio. Euro aus der Auflösung früherer Wertminderungen). Im Vorjahr lag das Perioden-Ergebnis bei 4,8 Mio. Euro. Der Free Cashflow konnte um 8,1 Prozent auf 14,1 Mio. Euro gesteigert werden. Die positive Cashflow-Entwicklung führte zu einer Verbesserung des Verhältnisses Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,21x im Jahr 2024 auf nunmehr 1,18x. Das Unternehmen erwartet auch im laufenden Jahr eine "weiterhin solide Geschäftsentwicklung sowie weiteres Wachstum", wie es im Ausblick heißt. Es wird mit Umsatzerlösen von mehr als 790 Mio. Euro (bei einer Kupferpreisannahme von USD 11.500 pro Tonne) gerechnet, einem Net-Value Sales von mehr als 170 Mio. Euro sowie einem bereinigten EBITDA (bereinigt um nicht wiederkehrende IPO-Vorbereitungskosten) von 55 bis 59 Mio. Euro. Seitens der Baader-Analysten heißt es zum Ausblick: "Diese Prognose spiegelt das Vertrauen der ASTA in ein anhaltendes Wachstum wider und übertrifft sowohl unsere als auch die Markterwartungen. Daher sehen wir Potenzial für eine Aufwärtskorrektur." Sie stufen die Aktie derzeit mit Add und Kursziel 47,0 Euro ein.

Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) ist seit Jahresbeginn gegenüber Ultimo 2025 marktbedingt leicht um rund 1,8 Prozent auf 232,1 Mrd. Euro gesunken. Die Nettomittelzuflüsse betrugen zum Ende des 1. Quartals 2026 rund 532 Mio. Euro, wobei auf den Publikumsfondsbereich rund 675 Mio. Euro entfielen und institutionelle Anleger rund 143 Mio. Euro einbrachten. Gemischte Fonds erreichten einen Nettomittelzufluss von rund 327 Mio. Euro, Aktienfonds erhielten einen Nettomittelzufluss von rund 94 Mio. Euro. „Diese Werte zeigen, dass sich die Anlegerinnen und Anleger von den aktuellen weltpolitischen Ereignissen weniger beeinflussen lassen als in früheren Jahren und mit diesen Kursschwankungen umgehen können,“ kommentiert Heinz Bednar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Seit Jahresbeginn (3-Monatszeitraum) performten Aktienfonds Asien und Pazifischer Raum mit 4,6 Prozent am besten, gefolgt von Aktienfonds Japan mit 1,7 Prozent. Aktienfonds Österreich performten mit 0,9 Prozent. Im 1-Jahres-Zeitraum performten ebenfalls Aktienfonds Asien und Pazifischer Raum mit 25,2 Prozent, Aktienfonds Österreich mit 22,6 Prozent und Aktienfonds Europa ex. UK mit 18,7 Prozent.

Award: Der von Porr errichtete Wiener Bürotower DC Tower 2 wurde mit dem KOOP+ Award ausgezeichnet. Der KOOP+ Award wird für die am besten kooperativ und nachhaltig abgewickelten öffentlichen Bauprojekte vergeben. Die Jury der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV) wählte dabei in der Kategorie Hochbau den DC Tower 2 als kooperativstes Projekt 2025-2026 aus. Der 175 m hohe Bürotower, errichtet von der Porr im Auftrag von S+B, wurde im Rahmen des Baukongresses in Wien prämiert.
Porr ( Akt. Indikation:  38,35 /38,60, -4,41%)

Aktienkäufe: Uniqa-Vorstand Rene Knapp hat den Kauf von 5000 Aktien zu je 15,8 Euro gemeldet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.
Uniqa ( Akt. Indikation:  15,94 /15,98, 0,63%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.04.)


(24.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




Addiko Bank
Akt. Indikation:  27.00 / 28.50
Uhrzeit:  13:04:33
Veränderung zu letztem SK:  0.91%
Letzter SK:  27.50 ( 0.00%)

Andritz
Akt. Indikation:  68.20 / 69.10
Uhrzeit:  13:04:33
Veränderung zu letztem SK:  0.07%
Letzter SK:  68.60 ( -2.00%)

Porr
Akt. Indikation:  38.25 / 38.50
Uhrzeit:  13:04:33
Veränderung zu letztem SK:  0.07%
Letzter SK:  38.35 ( -4.72%)

Uniqa
Akt. Indikation:  15.90 / 15.96
Uhrzeit:  13:04:33
Veränderung zu letztem SK:  0.06%
Letzter SK:  15.92 ( 0.38%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Semperit, KESt

» ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschicht...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschich...

» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt fü...

» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Pau...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen (Chris...

» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsführung: Der "Börsepeople"-Podc...

» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
Rosenbauer und Polytec Group vs. Wienerberger und Mayr-Melnhof – kommentierter KW 17 Peer Group Watch Zykliker Österreich
Novo Nordisk und Eli Lilly beenden den „Klick-Trick“ bei Abnehmspritzen ( Finanztrends)
Wie Rheinmetall, SAP, Bayer, E.ON , Siemens Energy und Infineon für Gesprächsstoff im DAX sorgten
und vs. Leoni und Toyota Motor Corp. – kommentierter KW 17 Peer Group Watch Auto, Motor und Zulieferer
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Semperit, KESt




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event SAP
    #gabb #2088
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/15: Thomas Leissing

    Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatten wir im Kapitalmarktumfeld immer wieder Kontakt, Egger war starker Emittent von Retailanleihen an der...

    Books josefchladek.com

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Dean Garlick
    100 Sculptural Circumstances
    2025
    Lodge Press

    Dimitri Bogachuk
    Atlantic
    2025
    form.

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Christine Petzwinkler

    24.04.2026, 5006 Zeichen

    Hinweis: Bekanntermaßen haben sowohl RBI als auch die slowenische NLB ein Angebot für Addiko angekündigt. Die Frist zur Veröffentlichung wurde in beiden Fällen gemäß Paragraph 10 Abs 1 ÜbG verlängert, wie der Website der Übernahmekommission zu entnehmen ist. Für die RBI bis 7. Mai (ursprünglich bis 22. April 2026) und für die NLB bis 4. Mai (ursprünglich bis 23. April 2026). Wie berichtet bietet die RBI 23,05 Euro je Addiko-Aktie und die NLB 29,0 Euro je Addiko-Aktie.
    Addiko Bank ( Akt. Indikation:  27,00 /28,50, 0,91%)

    Andritz hat von Tatra Textil s.r.o., einer kürzlich gegründeten slowakischen Tochtergesellschaft der Goldeck Textil Group Austria, den Auftrag zur Lieferung einer Vliesbildungsanlage für deren neue Produktionsstätte in der Slowakei erhalten. Die Anlage wird für die Herstellung von Wärmeisolationsmaterialien für Anwendungen in der Bekleidungs- und Bettwarenindustrie eingesetzt. Die Inbetriebnahme ist für März 2027 geplant. Der Auftragswert wird nicht bekannt gegeben. Die Vliesbildungslinie ist speziell auf die Verarbeitung der G-LOFT®-Produktlinie von Tatra Textil für Bekleidung und Schlafsäcke der Marke Carinthia zugeschnitten.
    Andritz ( Akt. Indikation:  69,90 /70,00, -0,07%)

    Die seit Jänner 2026 börsenotierte niederösterreichische ASTA Energy Solutions hat das Jahr 2025 mit Umsatzerlösen in Höhe von 695,8 Mio. Euro abgeschlossen, das entspricht einem Zuwachs von 8,3 Prozent zum Vorjahr. Die Net Value Sales, bei denen die an Kunden weitergereichten Materialkosten nicht enthalten sind, stiegen um 16,8 Prozent auf 146,5 Mio. Euro an, wie der Hersteller von Kupfer-Lösungen für Anwendungen in der Energietechnik mitteilt. Das bereinigte EBITDA konnte um 36,9 Prozent auf 48,6 Mio. Euro verbessert werden, das Perioden-Ergebnis auf 30,1 Mio. Euro (inklusive eines positiven Einmaleffekts von 3,4 Mio. Euro aus der Auflösung früherer Wertminderungen). Im Vorjahr lag das Perioden-Ergebnis bei 4,8 Mio. Euro. Der Free Cashflow konnte um 8,1 Prozent auf 14,1 Mio. Euro gesteigert werden. Die positive Cashflow-Entwicklung führte zu einer Verbesserung des Verhältnisses Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,21x im Jahr 2024 auf nunmehr 1,18x. Das Unternehmen erwartet auch im laufenden Jahr eine "weiterhin solide Geschäftsentwicklung sowie weiteres Wachstum", wie es im Ausblick heißt. Es wird mit Umsatzerlösen von mehr als 790 Mio. Euro (bei einer Kupferpreisannahme von USD 11.500 pro Tonne) gerechnet, einem Net-Value Sales von mehr als 170 Mio. Euro sowie einem bereinigten EBITDA (bereinigt um nicht wiederkehrende IPO-Vorbereitungskosten) von 55 bis 59 Mio. Euro. Seitens der Baader-Analysten heißt es zum Ausblick: "Diese Prognose spiegelt das Vertrauen der ASTA in ein anhaltendes Wachstum wider und übertrifft sowohl unsere als auch die Markterwartungen. Daher sehen wir Potenzial für eine Aufwärtskorrektur." Sie stufen die Aktie derzeit mit Add und Kursziel 47,0 Euro ein.

    Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) ist seit Jahresbeginn gegenüber Ultimo 2025 marktbedingt leicht um rund 1,8 Prozent auf 232,1 Mrd. Euro gesunken. Die Nettomittelzuflüsse betrugen zum Ende des 1. Quartals 2026 rund 532 Mio. Euro, wobei auf den Publikumsfondsbereich rund 675 Mio. Euro entfielen und institutionelle Anleger rund 143 Mio. Euro einbrachten. Gemischte Fonds erreichten einen Nettomittelzufluss von rund 327 Mio. Euro, Aktienfonds erhielten einen Nettomittelzufluss von rund 94 Mio. Euro. „Diese Werte zeigen, dass sich die Anlegerinnen und Anleger von den aktuellen weltpolitischen Ereignissen weniger beeinflussen lassen als in früheren Jahren und mit diesen Kursschwankungen umgehen können,“ kommentiert Heinz Bednar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Seit Jahresbeginn (3-Monatszeitraum) performten Aktienfonds Asien und Pazifischer Raum mit 4,6 Prozent am besten, gefolgt von Aktienfonds Japan mit 1,7 Prozent. Aktienfonds Österreich performten mit 0,9 Prozent. Im 1-Jahres-Zeitraum performten ebenfalls Aktienfonds Asien und Pazifischer Raum mit 25,2 Prozent, Aktienfonds Österreich mit 22,6 Prozent und Aktienfonds Europa ex. UK mit 18,7 Prozent.

    Award: Der von Porr errichtete Wiener Bürotower DC Tower 2 wurde mit dem KOOP+ Award ausgezeichnet. Der KOOP+ Award wird für die am besten kooperativ und nachhaltig abgewickelten öffentlichen Bauprojekte vergeben. Die Jury der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV) wählte dabei in der Kategorie Hochbau den DC Tower 2 als kooperativstes Projekt 2025-2026 aus. Der 175 m hohe Bürotower, errichtet von der Porr im Auftrag von S+B, wurde im Rahmen des Baukongresses in Wien prämiert.
    Porr ( Akt. Indikation:  38,35 /38,60, -4,41%)

    Aktienkäufe: Uniqa-Vorstand Rene Knapp hat den Kauf von 5000 Aktien zu je 15,8 Euro gemeldet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.
    Uniqa ( Akt. Indikation:  15,94 /15,98, 0,63%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.04.)


    (24.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




    Addiko Bank
    Akt. Indikation:  27.00 / 28.50
    Uhrzeit:  13:04:33
    Veränderung zu letztem SK:  0.91%
    Letzter SK:  27.50 ( 0.00%)

    Andritz
    Akt. Indikation:  68.20 / 69.10
    Uhrzeit:  13:04:33
    Veränderung zu letztem SK:  0.07%
    Letzter SK:  68.60 ( -2.00%)

    Porr
    Akt. Indikation:  38.25 / 38.50
    Uhrzeit:  13:04:33
    Veränderung zu letztem SK:  0.07%
    Letzter SK:  38.35 ( -4.72%)

    Uniqa
    Akt. Indikation:  15.90 / 15.96
    Uhrzeit:  13:04:33
    Veränderung zu letztem SK:  0.06%
    Letzter SK:  15.92 ( 0.38%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Semperit, KESt

    » ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschicht...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschich...

    » Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt fü...

    » Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Pau...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

    » PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen (Chris...

    » Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsführung: Der "Börsepeople"-Podc...

    » Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    Rosenbauer und Polytec Group vs. Wienerberger und Mayr-Melnhof – kommentierter KW 17 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    Novo Nordisk und Eli Lilly beenden den „Klick-Trick“ bei Abnehmspritzen ( Finanztrends)
    Wie Rheinmetall, SAP, Bayer, E.ON , Siemens Energy und Infineon für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    und vs. Leoni und Toyota Motor Corp. – kommentierter KW 17 Peer Group Watch Auto, Motor und Zulieferer
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Semperit, KESt




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event SAP
      #gabb #2088
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/15: Thomas Leissing

      Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatten wir im Kapitalmarktumfeld immer wieder Kontakt, Egger war starker Emittent von Retailanleihen an der...

      Books josefchladek.com

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      Stephen Gill
      The Pillar
      2019
      Nobody

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de